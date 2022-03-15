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Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
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