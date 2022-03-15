Отправлено: - 21:41

alex_60:

Наурызу все нипочем.

Цитата:Зачем вы говорите ЛИШНЕЕ: вы как будто ПОДСТРЕКАЕТЕ и НАТРАВЛИВАЕТЕ на якобы проведение одного национального праздника на якобы непроведение другого национального праздника в силу каких то и кем то выдуманных СПЕЦИАЛЬНЫХ ограничении.Нехорошо это , с вашей стороны и с высоты вашего возраста.Вы же прекрасно знаете, что: - в то время были ограничения; в настоящее время - БОЛЬШИНСТВО, если не ВСЕ ограничения СНЯТЫ, официально.