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≡ Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43781
Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 18:17
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В этом году жителей областного центра порадуют традиционными мероприятиями ко дню весеннего равноденствия. Об этом сообщили в отделе культуры и развитие языков, физической культуры и спорта акимата города Костаная
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16242
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 18:17
#1
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ой, ковид оказывается опасен только в Новый год, Рождество и Масленицу.
Наурызу все нипочем.
Юрты, шашлык, водка, все будет в центре. как обычно.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
800
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 21:12
#2
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Будет конкурс туйешешу?
Возобновление традиций согласно Рухнамы!?
Пора!
Пора возвращаться к традициям предков!
:-o
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2846
Re: Какие праздничные мероприятия ждут костанайцев на Наурыз?
Отправлено: 15.03.22 - 21:41
#3
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Цитата:
alex_60:
Наурызу все нипочем.


Зачем вы говорите ЛИШНЕЕ: вы как будто ПОДСТРЕКАЕТЕ и НАТРАВЛИВАЕТЕ на якобы проведение одного национального праздника на якобы непроведение другого национального праздника в силу каких то и кем то выдуманных СПЕЦИАЛЬНЫХ ограничении.

Нехорошо это , с вашей стороны и с высоты вашего возраста.

Вы же прекрасно знаете, что: - в то время были ограничения; в настоящее время - БОЛЬШИНСТВО, если не ВСЕ ограничения СНЯТЫ, официально.
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