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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43779
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2828
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 20:04
#45
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Цитата:
Гога:
пушкина*


Жаль конечно этого добряка, хороший был человек!

Подробнее здесь:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1863
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 20:10
#46
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Цитата:
Серый волк:
это Глебыч незабвенный Невзоров

Ну там диагноз давно был поставлен.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
289
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 20:41
#47
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Фантастически интересно наблюдать за тем, как мозг людей, подвергавшийся пропаганде долгие годы, сопротивляется реальности… Даже когда ему редактора и ведущие всех федеральных каналов сообщили, что их обманывали, сколько их обманывали и как именно.

Цепляются за вбросы: «Сидели с мобильными и ждали эфира». Ну мы же еще не изобрели технологий записи прямого эфира. У нас же только радио волны, без магнитных лет и жестких дисков. Проще усомниться в технологическом прогрессе цивилизации, чем поверить людям, которые им врали, в том, что они вам врали.

Естественно эту новость сразу распространили все мировые СМИ, что, как не такой поступок, отражает антивоенные настроения в обществе? Выше уровня уже и быть не может.
Профайл
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