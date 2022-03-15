Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...

Отправлено: - 20:41

Фантастически интересно наблюдать за тем, как мозг людей, подвергавшийся пропаганде долгие годы, сопротивляется реальности… Даже когда ему редактора и ведущие всех федеральных каналов сообщили, что их обманывали, сколько их обманывали и как именно.



Цепляются за вбросы: «Сидели с мобильными и ждали эфира». Ну мы же еще не изобрели технологий записи прямого эфира. У нас же только радио волны, без магнитных лет и жестких дисков. Проще усомниться в технологическом прогрессе цивилизации, чем поверить людям, которые им врали, в том, что они вам врали.



Естественно эту новость сразу распространили все мировые СМИ, что, как не такой поступок, отражает антивоенные настроения в обществе? Выше уровня уже и быть не может.