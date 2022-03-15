Отправлено: - 12:42

Он заверил, что ситуация стабильная, достойные объемы сахара у Казахстана есть. Поводов для беспокойства нет.

Цитата:одно бла-бла-бла...Я один не понимаю в чем стабильность?Я понимаю, когда я иду в магазин и там сколько хочу, столько возьму... хочу мешком на складской, хочу кило в магазине у дома, а главное по той цене, которая была ВЧЕРА... а не видеть как тётки, высунув язык бегают из магазина в магазин и отовариваются по 2 кг в одни руки и при этом не видя меняющиеся на глазах цены на 100 и 200% от жадности спекулянтов...где стабильность?хватит прикрывать свой чиновничий зад, работать надо!