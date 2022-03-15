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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43779
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
915
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 15:57
#30
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16240
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 16:08
#31
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Цитата:
Серый волк:
об инценденте


что тут сказать .
настоящий "друг "настоящих журналистов".
что, две ошибки в одном слове?
врете вы все.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15077
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 16:35
#32
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Цитата:
alex_60:
это цитата что ей предьявлено. при этом //в СК уточнили, что в отношении женщины отказались возбуждать административное дело (скорее всего, имеется в виду статья 20.3.3 КоАП) о дискредитации вооруженных сил).//

А за что 5 лет-то? Мелкое хулиганство и не более.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
378
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 16:45
#33
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Цитата:
Серый волк:
Подробный и качественный материал

как много материала об этом у Медузы - 3 упоминания, и лишь одно упоминание о Донецке, с одним "скромным", практически безобидным фото. Всё, что нужно знать об объективности данного СМИ. А так да, про данный инцидент качественный и весьма подробный материал. Только ничего такого, что уже не было бы известно)
UPD: обманул) все-таки есть еще упоминание о Донецке в общей сводке за день, уже с показывающими действительность фото. Поставим плюсик к объективности.

[Исправлено: lavprof, 15.03.2022 - 16:49]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12172
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 17:58
#34
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Цитата:
lavprof:
Поставим плюсик к объективности.

СМИ которое получило кучу проблем из-за честной работы? Ну хорошо хоть "плюсик к объективности"
Каждый имеет право на своё мнение.
Конечно человек умеющий читать в свободных СМИ не будет смотреть продукцию для быдла в телявизоре.
И наоборот мнение тут некоторых с одной извилиной и двумя циферками в нике отлично покаказывают обратное (видеть противно, не то что читать) это те самые поциенты ящиковизера которые тут нашушпанивают (откладыают) свои пачки. :lol:

Где-то писал. ещё раз напишу. Я не знаю цели операции на Украине, но отлично вижу цели этой операции для остальных. Отупление. закрытие ВСЕХ СМИ Способных открыть рот. Запугивание. итд.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16240
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 18:05
#35
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Цитата:
Victor Yang:
Мелкое хулиганство и не более.


суд решит.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
757
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 18:23
#36
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Россия приближается к дефолту с долгом в 150 миллиардов долларов: три сценария.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов, и уже в среду за ним может быть объявлен дефолт. Есть три сценария того, как могут развернуться события для недавно одной из крупнейших экономик мира. Сценарии, а также их влияние опубликовали экономисты Bloomberg. В среду, 16 марта, страна должна произвести выплату по купону в долларах. В зависимости от того, как поступит Россия по этому выпуску, могут реализоваться следующие сценарии:Россия все-таки выплатит долг в долларах. Это означает, что дефолт отсрочивается по крайней мере до 4 апреля, когда придет время выплачивать следующие купоны.Россия платит в рублях. Издание отмечает, что отдельные контракты действительно разрешают такую выплату – но не все. В частности, выплата в среду будет считаться произведенной только в валюте, иначе это будет означать дефолт.Россия вообще не платит. Невыплата в среду запустит льготный период в 30 дней, после чего наступает дефолт, отрежущий и без того отрезанную от финансовых рынков Россию до завершения судебных процессов и выплат. В последний раз РФ объявляла дефолт в 1998 году, запустивший спираль быстрой инфляции, девальвации рубля и финансовую изоляцию на международных рынках. Однако тогда стране не удалось выплатить внутренние долги, а последний пропуск выплат по внешнему был в 1917 году, когда большевики отказались платить царю.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12172
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 18:51
#37
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Ну наконец=то!!!! Наконец-то! Я уже думал их в очереди за яйцами подавили и сахаром!
Националистическая русофобская шиза любезно пригретая газетой НГ появилась таки на форуме. Что-то курлыкает про дефёлт, явно не понимая что копипастит.
Ну не могло оно не появиться и вот опять! :lol: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16240
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 18:52
#38
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:


ксероксом работает боярышник.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12172
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 18:57
#39
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Смотрим ещё одного интересного журналиста в корне изменившего прямо с улиц Питера всё советское телевидение и оставившего в нем самый яркий след! Со следами разных историй конечно наследил, не без этого.
Но что выросло - то выросло! :-)

Александр Невзоров отвечает на вопросы израильского журнализда Марка Кричевскоо.
Ну надо понимать что это израильский таки журналист, и это Глебыч незабвенный Невзоров. :-)

Очень интересно. В середине смешно особенно. :-) :lol:
Кстати Невзоров ещё полгода назад предсказал и сценарий войны и количество жертв точно.
Об этом будет здесь, прямо о нашей теме продажных журналистов - подлецов пропагандонов и как их вербовали для вранья! :-)




Через два дня в израиле будет встреча. Хотел написать лекция.
Надеюсь будет трансляция.

[Исправлено: Серый волк, 15.03.2022 - 16:05]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4565
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 19:10
#40
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

___*от мёртвого осла уши получишь у пушкина*
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4565
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 19:13
#41
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ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости. Французские фирмы остаются в России, правительство не давало рекомендаций покинуть рынок, заявил глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье._____-----Котлеты и мухи - раздельно .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4565
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 19:18
#42
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**Несмотря на стабильное повышение цен на топливо, США решили отказаться от нефти, сжиженного газа и угля из России из-за специальной военной операции на Украине. РФ считается вторым по величине поставщиком ресурсов в Штаты. Такой шаг приведёт к подорожанию топлива во всём мире, но президент США Джо Байден назвал это «ценой свободы».** ----Отморожу уши назло бабушке .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4565
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 19:22
#43
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**Администрация президента США призвала популярных звёзд TikTok обвинять в росте цен на бензин президента России Владимира Путина. Издание Fox Business уточнило, что Белый дом провёл в Zoom встречу с 30 популярными тиктокерами, где чиновники объяснили им, кто якобы виноват в подорожавшем топливе и высокой инфляции.Позже выслушавшая ответы 18-летняя блогер Элли Цайлер записала тикток на тему «Почему топливо такое дорогое».**----Все методы хороши !!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1863
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 20:01
#44
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Цитата:
Серый волк:
СМИ которое получило кучу проблем из-за честной работы?

Ой, ну не смешите мои ботинки, они и так уже начинают разевать пасть от постоянной щекотки жутких костанайских тротуаров. И где это можно глянуть на честную работу СМИ? Это же все равно что узреть ангела в мире чертей. Даже представить невозможно, как должны работать сии кристальные журналисты. Типа такая чистая документалка с надписью "без комментариев"? Но в наше время, когда технологии позволяют состряпать любое видео или выдать одно видео за другое, даже этим документалкам будет невозможно полностью доверять. Поэтому сейчас честное СМИ это все равно что целомудренная проститутка. Так что ржу вместе с ботинками.
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