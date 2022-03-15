Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...

Отправлено: - 18:23

Россия приближается к дефолту с долгом в 150 миллиардов долларов: три сценария.



Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов, и уже в среду за ним может быть объявлен дефолт. Есть три сценария того, как могут развернуться события для недавно одной из крупнейших экономик мира. Сценарии, а также их влияние опубликовали экономисты Bloomberg. В среду, 16 марта, страна должна произвести выплату по купону в долларах. В зависимости от того, как поступит Россия по этому выпуску, могут реализоваться следующие сценарии:Россия все-таки выплатит долг в долларах. Это означает, что дефолт отсрочивается по крайней мере до 4 апреля, когда придет время выплачивать следующие купоны.Россия платит в рублях. Издание отмечает, что отдельные контракты действительно разрешают такую выплату – но не все. В частности, выплата в среду будет считаться произведенной только в валюте, иначе это будет означать дефолт.Россия вообще не платит. Невыплата в среду запустит льготный период в 30 дней, после чего наступает дефолт, отрежущий и без того отрезанную от финансовых рынков Россию до завершения судебных процессов и выплат. В последний раз РФ объявляла дефолт в 1998 году, запустивший спираль быстрой инфляции, девальвации рубля и финансовую изоляцию на международных рынках. Однако тогда стране не удалось выплатить внутренние долги, а последний пропуск выплат по внешнему был в 1917 году, когда большевики отказались платить царю.