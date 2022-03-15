"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут". Читать новость
alex_60: это цитата что ей предьявлено. при этом //в СК уточнили, что в отношении женщины отказались возбуждать административное дело (скорее всего, имеется в виду статья 20.3.3 КоАП) о дискредитации вооруженных сил).//
как много материала об этом у Медузы - 3 упоминания, и лишь одно упоминание о Донецке, с одним "скромным", практически безобидным фото. Всё, что нужно знать об объективности данного СМИ. А так да, про данный инцидент качественный и весьма подробный материал. Только ничего такого, что уже не было бы известно) UPD: обманул) все-таки есть еще упоминание о Донецке в общей сводке за день, уже с показывающими действительность фото. Поставим плюсик к объективности.
СМИ которое получило кучу проблем из-за честной работы? Ну хорошо хоть "плюсик к объективности" Каждый имеет право на своё мнение. Конечно человек умеющий читать в свободных СМИ не будет смотреть продукцию для быдла в телявизоре. И наоборот мнение тут некоторых с одной извилиной и двумя циферками в нике отлично покаказывают обратное (видеть противно, не то что читать) это те самые поциенты ящиковизера которые тут нашушпанивают (откладыают) свои пачки.
Где-то писал. ещё раз напишу. Я не знаю цели операции на Украине, но отлично вижу цели этой операции для остальных. Отупление. закрытие ВСЕХ СМИ Способных открыть рот. Запугивание. итд.
Россия приближается к дефолту с долгом в 150 миллиардов долларов: три сценария.
Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов, и уже в среду за ним может быть объявлен дефолт. Есть три сценария того, как могут развернуться события для недавно одной из крупнейших экономик мира. Сценарии, а также их влияние опубликовали экономисты Bloomberg. В среду, 16 марта, страна должна произвести выплату по купону в долларах. В зависимости от того, как поступит Россия по этому выпуску, могут реализоваться следующие сценарии:Россия все-таки выплатит долг в долларах. Это означает, что дефолт отсрочивается по крайней мере до 4 апреля, когда придет время выплачивать следующие купоны.Россия платит в рублях. Издание отмечает, что отдельные контракты действительно разрешают такую выплату – но не все. В частности, выплата в среду будет считаться произведенной только в валюте, иначе это будет означать дефолт.Россия вообще не платит. Невыплата в среду запустит льготный период в 30 дней, после чего наступает дефолт, отрежущий и без того отрезанную от финансовых рынков Россию до завершения судебных процессов и выплат. В последний раз РФ объявляла дефолт в 1998 году, запустивший спираль быстрой инфляции, девальвации рубля и финансовую изоляцию на международных рынках. Однако тогда стране не удалось выплатить внутренние долги, а последний пропуск выплат по внешнему был в 1917 году, когда большевики отказались платить царю.
Ну наконец=то!!!! Наконец-то! Я уже думал их в очереди за яйцами подавили и сахаром! Националистическая русофобская шиза любезно пригретая газетой НГ появилась таки на форуме. Что-то курлыкает про дефёлт, явно не понимая что копипастит. Ну не могло оно не появиться и вот опять!
Смотрим ещё одного интересного журналиста в корне изменившего прямо с улиц Питера всё советское телевидение и оставившего в нем самый яркий след! Со следами разных историй конечно наследил, не без этого. Но что выросло - то выросло!
Александр Невзоров отвечает на вопросы израильского журнализда Марка Кричевскоо. Ну надо понимать что это израильский таки журналист, и это Глебыч незабвенный Невзоров.
Очень интересно. В середине смешно особенно. Кстати Невзоров ещё полгода назад предсказал и сценарий войны и количество жертв точно. Об этом будет здесь, прямо о нашей теме продажных журналистов - подлецов пропагандонов и как их вербовали для вранья!
Через два дня в израиле будет встреча. Хотел написать лекция. Надеюсь будет трансляция.
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