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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43779
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1786
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 11:28
#210
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Цитата:
Артем Марусич:
гражданин СССР: А что же вы не ненавидели войну всем сердцем все 8 лет, когда ВСУ бомбили и обстреливали Луганск и Донецк? 14 000 погибших мирных жителей Вы как-то не замечали С чего вы взяли? После захвата Крыма, и Л/ДНР Россия стала изгоем во всем мире. За это путлер тоже ответит.

А чего же ты так коряво от ответа ушёл?!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1786
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 11:34
#211
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Цитата:
Артем Марусич:
Сочувствую. Если бы он жил на территории на которой РФ не развязала войну - жил бы в мире.

То есть, в твоём мире только РФ развязывает войны?!И это у РФ самый большой армейский бюджет?!А США в армии цветочки на своих базах по всему миру на продажу выращивают?!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1786
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 11:41
#212
Комментарий удален модератором.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1786
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 11:44
#213
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Цитата:
maxsaf:
Приведите мне пример любого неоспоримого по вашему мнению факта, и вместе разберемся, правда это или фейк

Сейчас тебе прилетит про то, что Путин - тиран и агрессор!И вот докажи, что это не так!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4561
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:07
#214
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Цитата:
Victor Yang:
Закон-то сам читали?

----А зачем ему читать ? Он же уже полностью зомбирован американской пропагандой .
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15822
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:12
#215
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Цитата:
Гога:
Он же уже полностью зомбирован американской пропагандой .

И с ним еще 400 млн американцев, думающих так же
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16240
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:22
#216
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Цитата:
maxsaf:
И с ним


он вроде вернулся.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4561
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:26
#217
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Цитата:
Артем Марусич:
Что вы мне пытаетесь доказать?

____ Вам , молодой человек , уже бесполезно что - то доказывать . Вам там мозги промыли уже по самое не хочу . Или же , у вас в башке эта катавасия давно , и вы просто её скрывали , а смывшись за кордон - раскрылись во всей злобной красе .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4561
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:29
#218
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Цитата:
Артем Марусич:
Я называю вещи своими именами,

____ Только почему - то #123 не оценили ? Так за что сожгли ?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8903
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:31
#219
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Цитата:
maxsaf:
И с ним еще 400 млн американцев, думающих так же

А вот один, который так несчитает. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4561
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:36
#220
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Цитата:
гражданин СССР:
А что же вы не ненавидели войну всем сердцем все 8 лет, когда ВСУ бомбили и обстреливали Луганск и Донецк?

----Хозяин не велел ему говорить об этом .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4561
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:40
#221
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Цитата:
Артем Марусич:
я называю это животное как оно и заслужило.

----А где же беспристрастность и объективность *журналиста*? Или вы суд, что даете оценку ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4561
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:52
#222
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Цитата:
Артем Марусич:
Об этом говорится открыто, со всех сторон не скрывая.

---Открыто - согласен . Но не со всех сторон , а с только с одной стороны .И факты , факты - где . Да это уже важно , сказал Пауэлл , потрясая пробиркой с мелом с трибуны ООН. :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4561
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 18:15
#223
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А чего же ты так коряво от ответа ушёл?!

____---Так он вообще ни на один вопрос не ответил внятно - с фактами и аргументировано , только все на эмоциях
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4561
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 18:49
#224
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Цитата:
Артем Марусич:

---Конкретно , какого х,,,, Америка лезет в эти разборки ? уКраина и Россия соседи - сами разберутся .
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