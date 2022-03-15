Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43778
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 15.03.22 - 12:42
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обратился к министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву из-за ажиотажа с сахаром. На заседании правительства премьер попросил министра сельского хозяйства рассказать о ситуации с обеспечением основными продовольственными товарами на рынках.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8332
Re: Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за...
Отправлено: 15.03.22 - 12:42
Цитата:
одно бла-бла-бла...
Я один не понимаю в чем стабильность?
Я понимаю, когда я иду в магазин и там сколько хочу, столько возьму... хочу мешком на складской, хочу кило в магазине у дома, а главное по той цене, которая была ВЧЕРА... а не видеть как тётки, высунув язык бегают из магазина в магазин и отовариваются по 2 кг в одни руки и при этом не видя меняющиеся на глазах цены на 100 и 200% от жадности спекулянтов...где стабильность?
хватит прикрывать свой чиновничий зад, работать надо!
Он заверил, что ситуация стабильная, достойные объемы сахара у Казахстана есть. Поводов для беспокойства нет.
одно бла-бла-бла...
Я один не понимаю в чем стабильность?
Я понимаю, когда я иду в магазин и там сколько хочу, столько возьму... хочу мешком на складской, хочу кило в магазине у дома, а главное по той цене, которая была ВЧЕРА... а не видеть как тётки, высунув язык бегают из магазина в магазин и отовариваются по 2 кг в одни руки и при этом не видя меняющиеся на глазах цены на 100 и 200% от жадности спекулянтов...где стабильность?
хватит прикрывать свой чиновничий зад, работать надо!
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 15.03.22 - 15:09
Цитата:
Так может поэтому дефицит? Тётьки начали бегать по магазинам, складским и в прок закупать. Скорей всего он им и не нужен в таком количестве . А магазины просто не ожидали что к ним тётки будут забегать за сахаром. Магазины врятли сахар себе тоннами завозят. Я сомниваюсь что например у добринцоффа поместятся пару тонн сахара, надо и ещё картоху, капусту завозить
[Исправлено: Vit, 15.03.2022 - 14:10]
yudjin:
Так может поэтому дефицит? Тётьки начали бегать по магазинам, складским и в прок закупать. Скорей всего он им и не нужен в таком количестве . А магазины просто не ожидали что к ним тётки будут забегать за сахаром. Магазины врятли сахар себе тоннами завозят. Я сомниваюсь что например у добринцоффа поместятся пару тонн сахара, надо и ещё картоху, капусту завозить
[Исправлено: Vit, 15.03.2022 - 14:10]
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанайская область
- Регистрация:
- 28.01.22
- Сообщений:
- 2
Re: Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за...
Отправлено: 15.03.22 - 15:22
Жена обзвонила все соседние магазины сахара нигде нет, ни рафинада ни песка!!🤦♂️
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 15.03.22 - 15:40
А помните когда коронавирус пришёл в наш город? Как люди начали сметать с полок аптек всё лекарства. Я слёг в больницу и на форуме поделился этой бедой. Мне начили вопросы задавать, А какие вам таблетки дают, какие уколы. Обратили внимание я не отвечал на такие вопросы. Я не врач и не имею права называть лекарства . Потому как знаю что завтра побегут в аптеки и скупят. И власти правду сказали всё лекарства на складах есть. И правильно сделали что в аптеки не отправили. В больницах было всё! И кушать и нужные уколы. Я уверен что если пробежатся по квартирам города, то обнаружатся 100 тонн лекарств которые не пригодились. И теперь валяются в шкафу.Так же и сахаром Потерпите привезут вам сахар зачем в прок набирать?. Думаите завтра он будет дороже? Будет. И картошка будет дороже и морковка . Всё будет дороже. Денег не хватит всё скупать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1860
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 15.03.22 - 17:00
По ажиотажу с сахаром очень легко понять, в каких городах проживает наибольшее количество самогонщиков. Только они испытывают без сахара непреодолимые муки ломки. Всем остальным сахар пофиг. Варенье варить пока не из чего, разных сладостей в магазинах полно. Это не 90-е, когда абсолютно никаких сладостей в магазинах не было.
На месте супермаркетов я бы написал на витринах с сахаром такое объявление:
В одни руки отпускается 1 кг сахара. Самогонщикам - без ограничений.
На месте супермаркетов я бы написал на витринах с сахаром такое объявление:
В одни руки отпускается 1 кг сахара. Самогонщикам - без ограничений.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12168
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 15.03.22 - 17:19
Не доверяют граждане этим чиновникам. Ни одному слову не верят жулья отключавшим массово интернет. И правильно делают, что не верят.
Вот этот сахар и есть главный индикатор недоверия.
[Исправлено: Серый волк, 15.03.2022 - 14:28]
Вот этот сахар и есть главный индикатор недоверия.
[Исправлено: Серый волк, 15.03.2022 - 14:28]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 78, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 77
|Зарегистрированные пользователи: Серый волк
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать