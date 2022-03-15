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≡ На закуп продуктов, ремонт и комуслуги потратят свободный остаток в бюджете Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43778
На закуп продуктов, ремонт и комуслуги потратят свободный остаток в бюджете Костанайской области
Отправлено: 15.03.22 - 16:47
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Самую крупную сумму выделили управлению сельского хозяйства - 850 млн тенге потратят на формирование стабилизационного фонда продовольственных товаров. Вызвана эта мера ростом цен на социально-значимые продовольственные товары.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
768
Re: На закуп продуктов, ремонт и комуслуги потратят свободный...
Отправлено: 15.03.22 - 16:47
#1
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Тротуары бы сделали в центре города. Наверное не ходят. Тогда забрать их служебные авто, продать и на эти деньги сделать ремонт.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1860
Re: На закуп продуктов, ремонт и комуслуги потратят свободный...
Отправлено: 15.03.22 - 17:16
#2
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Цитата:
arman_kst:
Тротуары бы сделали в центре города.

От пешеходов нет никакого толку и доход от них даже меньше, чем от велосипедистов. Пешеходы ведь только на обувь тратятся, поэтому для города выгодно держать тротуары в состоянии нанесения как можно большего вреда пешеходу, чтобы побыстрее перевести его в разряд автолюбителей или, на крайний случай, в пассажиров.
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