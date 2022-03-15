Отправлено: - 17:16

arman_kst:

Тротуары бы сделали в центре города.



Цитата:От пешеходов нет никакого толку и доход от них даже меньше, чем от велосипедистов. Пешеходы ведь только на обувь тратятся, поэтому для города выгодно держать тротуары в состоянии нанесения как можно большего вреда пешеходу, чтобы побыстрее перевести его в разряд автолюбителей или, на крайний случай, в пассажиров.