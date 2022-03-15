Отправлено: - 16:35

alex_60:

это цитата что ей предьявлено. при этом //в СК уточнили, что в отношении женщины отказались возбуждать административное дело (скорее всего, имеется в виду статья 20.3.3 КоАП) о дискредитации вооруженных сил).//

Цитата:А за что 5 лет-то? Мелкое хулиганство и не более.