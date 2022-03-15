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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43778
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
915
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 15:57
#30
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16235
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 16:08
#31
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Цитата:
Серый волк:
об инценденте


что тут сказать .
настоящий "друг "настоящих журналистов".
что, две ошибки в одном слове?
врете вы все.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15077
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 16:35
#32
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Цитата:
alex_60:
это цитата что ей предьявлено. при этом //в СК уточнили, что в отношении женщины отказались возбуждать административное дело (скорее всего, имеется в виду статья 20.3.3 КоАП) о дискредитации вооруженных сил).//

А за что 5 лет-то? Мелкое хулиганство и не более.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
378
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 16:45
#33
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Цитата:
Серый волк:
Подробный и качественный материал

как много материала об этом у Медузы - 3 упоминания, и лишь одно упоминание о Донецке, с одним "скромным", практически безобидным фото. Всё, что нужно знать об объективности данного СМИ. А так да, про данный инцидент качественный и весьма подробный материал. Только ничего такого, что уже не было бы известно)
UPD: обманул) все-таки есть еще упоминание о Донецке в общей сводке за день, уже с показывающими действительность фото. Поставим плюсик к объективности.

[Исправлено: lavprof, 15.03.2022 - 16:49]
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