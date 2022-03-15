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≡ Изменённые ставки утильсбора на авто и сельхозтехнику представили для публичного обсуждения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43778
Изменённые ставки утильсбора на авто и сельхозтехнику представили для публичного обсуждения
Отправлено: 15.03.22 - 16:45
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На портале "Открытые НПА" опубликовали проект поправок в методику расчёта утилизационного платежа. В документе представлены новые показатели базовой ставки и коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники. По всем категориям коэффициенты снижены в два раза.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
768
Re: Изменённые ставки утильсбора на авто и сельхозтехнику...
Отправлено: 15.03.22 - 16:45
#1
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Все равно много, с учетом того что курс валюты упал, подорожало
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