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≡ Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43775
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 15.03.22 - 12:42
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обратился к министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву из-за ажиотажа с сахаром. На заседании правительства премьер попросил министра сельского хозяйства рассказать о ситуации с обеспечением основными продовольственными товарами на рынках.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8332
Re: Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за...
Отправлено: 15.03.22 - 12:42
#1
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Цитата:
Он заверил, что ситуация стабильная, достойные объемы сахара у Казахстана есть. Поводов для беспокойства нет.

одно бла-бла-бла...
Я один не понимаю в чем стабильность?
Я понимаю, когда я иду в магазин и там сколько хочу, столько возьму... хочу мешком на складской, хочу кило в магазине у дома, а главное по той цене, которая была ВЧЕРА... а не видеть как тётки, высунув язык бегают из магазина в магазин и отовариваются по 2 кг в одни руки и при этом не видя меняющиеся на глазах цены на 100 и 200% от жадности спекулянтов...где стабильность?
хватит прикрывать свой чиновничий зад, работать надо!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10952
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 15.03.22 - 15:09
#2
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Цитата:
yudjin:

Так может поэтому дефицит? Тётьки начали бегать по магазинам, складским и в прок закупать. Скорей всего он им и не нужен в таком количестве . А магазины просто не ожидали что к ним тётки будут забегать за сахаром. Магазины врятли сахар себе тоннами завозят. Я сомниваюсь что например у добринцоффа поместятся пару тонн сахара, надо и ещё картоху, капусту завозить

[Исправлено: Vit, 15.03.2022 - 14:10]
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KR78LA
§ KR78LA
(Пользователи)
Откуда:
Костанайская область
Регистрация:
28.01.22
Сообщений:
2
Re: Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за...
Отправлено: 15.03.22 - 15:22
#3
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Жена обзвонила все соседние магазины сахара нигде нет, ни рафинада ни песка!!🤦‍♂️
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10952
Смаилов обратился к министру сельского хозяйства из-за ситуации с сахаром
Отправлено: 15.03.22 - 15:40
#4
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А помните когда коронавирус пришёл в наш город? Как люди начали сметать с полок аптек всё лекарства. Я слёг в больницу и на форуме поделился этой бедой. Мне начили вопросы задавать, А какие вам таблетки дают, какие уколы. Обратили внимание я не отвечал на такие вопросы. Я не врач и не имею права называть лекарства . Потому как знаю что завтра побегут в аптеки и скупят. И власти правду сказали всё лекарства на складах есть. И правильно сделали что в аптеки не отправили. В больницах было всё! И кушать и нужные уколы. Я уверен что если пробежатся по квартирам города, то обнаружатся 100 тонн лекарств которые не пригодились. И теперь валяются в шкафу.Так же и сахаром Потерпите привезут вам сахар зачем в прок набирать?. Думаите завтра он будет дороже? Будет. И картошка будет дороже и морковка . Всё будет дороже. Денег не хватит всё скупать.
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