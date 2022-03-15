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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43775
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12167
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 13:37
#15
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Цитата:
Маркс: Вот именно, это примерно как проработать на заводе 30 лет, завоевать доверие коллег и начальства, а потом заложить бомбу и уйти к конкурентам. Типичное предательство.

А ещё бороду нацепил...

30 лет назад это был передовой завод!
В полном смысле этого слова. РОВНО 30 лет назад вся страна смотрела программу ВЗГЛЯД.
Одна из передач, «изменивших представление россиян и жителей бывшего СССР о телевидении».
Где абсолютно разные ведущие, которых ждала вся страна, от Камчатки до Калининграда и от Армении до заполярного Мурманска десятки миллионов телезрителей, непобитый рекорд (в том числе и Кустанай).
Влад Листьев,
Александр Любимов.
Дмитрий Захаров
Александр Политковский


За кадром в основателях Кира Прошутинская, за режиссерским пультом Андрей Разбаш.
Ещё Владимир Мукусев, Василий Уткин, Артём Боровик.
Владимир Карамурза.. и целая дюжина журналистов начинали свою работу именно во Взгляде.
Кузница достойных кадров отечественной журналистики.
(Некоторые убиты за свою деятельность, некоторые отравлены).
Кстати о Цое и группе Кино большинство населения страны узнало из программы Взгляд. Может кто помнит сюжет из самых ранних программ. Где Политковский, Мукусев берут интервью у Цоя в каких-то странных декорациях, по виду напоминающих склад. На заднем плане за столом видно Листьева.


Кто нибудь из этих достойных людей стал бы работать на том позорище в которое превратился этот говноканал?
Хотя двух я знаю. Бывший бездарный сценарист выпусков по фамилии Эрнст, тьфу в его мерзкую рожу.
И пробовался в корреспондентах Петр Толстой. Да, тот самый мерзостнейший подонок.


Это теперь через 30 лет другой завод и он перепрофилировался выпускать яды для отравления мозгов туповатой части населения.

[Исправлено: Серый волк, 15.03.2022 - 10:58]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
376
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 13:59
#16
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Цитата:
Серый волк:
Это теперь через 30 лет другой завод и он перепрофилировался выпускать яды для отравления мозгов туповатой части населения.

так "зачем же она столько лет плакала, кололась, но ела кактус, обманывая население?" Будучи редактором получается сама в этом по полной участвовала. Теперь получается заплатили больше настолько, чтобы не думать о работе?) Сомневаюсь, что совесть взыграла, ой сомневаюсь))
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12167
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 14:02
#17
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16234
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 14:13
#18
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//наличие в действиях Овсянниковой состава преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»)///

отдохнет на нарах лет 5-10.
видать устала от жизни.
если повезет в одной зоне с пациентом .
закон суров, но это закон.
хоть бы о детях своих подумала.
перед "акцией"

[Исправлено: alex_60, 15.03.2022 - 14:23]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
206
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 14:22
#19
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Цитата:
maxsaf:
А мож заставили

Как? На чём её могли "поймать"?

[Исправлено: Skeptic, 15.03.2022 - 14:26]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
852
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 14:27
#20
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Цитата:
alex_60:
отдохнет на нарах лет 5-10.

Да кому она нужна, малохольная :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4555
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 14:38
#21
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Цитата:
alex_60:
отдохнет на нарах лет 5-10.

_----Сначала *наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до полутора миллионов рублей* , ну а потом уже *либо лишением свободы*.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1858
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 14:46
#22
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Цитата:
Серый волк:
А ещё бороду нацепил...

Лучше нацепить бороду, чем надеть личину волка...
Цитата:
Серый волк:
30 лет назад это был передовой завод!

Да, помню эти пляски на развалинах великой страны. Помню, как Листьев кроме "Взгляда" вел еще "Поле чудес", но тогда никто еще не знал какое поле чудес готовят нам либералы, на какие грабли наступает обманутый народ, который всегда верил телевидению, газетам. Прозрение пришло позже, когда ничего не стало, проболтали все богатство.
Цитата:
Серый волк:
Это теперь через 30 лет другой завод и он перепрофилировался выпускать яды для отравления мозгов туповатой части населения.

Так давайте, следуя либеральным призывам, еще раз наступим на грабли, закроем тот завод и пусть запад вывозит к себе заработанные трудом станки и оборудование на радость толстым демократам. Ведь у них так много зеленых бус, которые они с радостью обменяют на наше народное богатство. А заводов с ядами либеральные западные кумиры уже понастроили столько, что скоро в стране без ОЗК ходить будет невозможно. Уже прямо на рабочих местах травят, превращая мальчишей в плохишей.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1858
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 14:56
#23
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Цитата:
Skeptic:
Как? На чём её могли "поймать"?

В России всегда хватало приспешников запада:
"Было время, когда у нас не было публики «Возможно ли это?» – скажут мне. Очень возможно и совершенно верно: у нас не было публики, а был народ. Это было еще до построения Петербурга. Публика – явление чисто западное и была заведена у нас вместе с разными нововведениями. Она образовалась очень просто: часть народа отказалась от русской жизни и одежды и составила публику, которая и всплыла над поверхностью. Она-то, публика, и составляет нашу постоянную связь с Западом; выписывает оттуда всякие, и материальные и духовные, наряды, преклоняется перед ним, как перед учителем, занимает у него мысли и чувства, платя за то огромной ценой: временем, связью с народом и самою истиною мысли. Публика является над народом, как будто его привилегированное выражение, в самом же деле публика есть искажение идеи народа.

Разница между публикой и народом у нас очевидна (мы говорим вообще, исключения сюда нейдут). Публика подражает и не имеет самостоятельности: все, что она принимает чужое, принимает она наружно, становясь всякий раз сама чужою. Народ не подражает и совершенно самостоятелен; а если что примет чужое, то сделает его своим, усвоит. У публики свое превращается в чужое. У народа чужое обращается в свое. Часто, когда публика едет на бал, народ идет ко всенощной; когда публика танцует, народ молится. Средоточие публики в Москве – Кузнецкий мост. Средоточие народа – Кремль. Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки; народ черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по-французски, народ по-русски. Публика ходит в немецком платье, народ – в русском. У публики – парижские моды. У народа – свои русские обычаи Публика спит, народ давно уже встал и работает. Публика работает (большей частью ногами по паркету) – народ спит или уже встает опять работать. Публика презирает народ – народ прощает публике. Публике всего полтораста лет, а народу годов не сочтешь. Публика преходяща – народ вечен. И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь; но в публике грязь в золоте, в народе – золото в грязи."

Константин Сергеевич Аксаков
(Публика и народ)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15075
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 15:05
#24
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Цитата:
alex_60:
отдохнет на нарах лет 5-10.

За что? Тут максимум штраф. И это больше дискредитация 1 канала, а не ВС РФ.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12167
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 15:06
#25
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Довольно куцый материал, но в котором есть несколько ценных абзацев с ответом для Маркса. И моежт быть что-то поймут некоторые немногие из остальных. Хотя уже маловероятно.

2017 год напомню этого материала.
Существа с номерочком конечно тут бесполезно.

Хотя наши студенты смотрят такое с удовольствием.
И очень интересуются той потерянной эпохой упущенных возможностей.
:lol: Для них ещё не всё потеряно.

на днях общался с аспиранткой МЭИ уехавшей из страны в Европу.
Писала уже кандидатскую. Но уехала распродав всё что было из имущества и машину и выехала в прошлом году. Она сделала свой выбор! Впрочем это было неудивительно зная её качественное образование и воспитание в одном из лучших технических ВУЗов. Хотя нет. удивительный, Смелый поступок.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16234
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 15:14
#26
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Цитата:
Victor Yang:
И это больше дискредитация 1 канала, а не ВС РФ.


не я придумал.
это цитата что ей предьявлено.
при этом
//в СК уточнили, что в отношении женщины отказались возбуждать административное дело (скорее всего, имеется в виду статья 20.3.3 КоАП) о дискредитации вооруженных сил).//

[Исправлено: alex_60, 15.03.2022 - 15:15]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12167
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 15:46
#27
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Подробный и качественный материал об инценденте в эфире.



Если кто-то живет в стране недостойной настоящей журналистики, воспользуйтесь любым VPN
Если не знаете как это сделать убейтесь об стену, пожалуйста или по крайней мере пожалуйста не плодитесь. :lol:
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
852
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 15:52
#28
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Цитата:
Серый волк:
Если кто-то живет в стране недостойной настоящей журналистики, воспользуйтесь любым VPN

А чего только Медуза? Цензор.нет интереснее сказки рассказывает)))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10952
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 15:52
#29
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Цитата:
Серый волк: VPN
Я с этим впн познакомился много лет назад когда НГ прикрыли местные власти . До этого я знать не знал что это такое?) не всё мы програмисты что б шарить Но когда нужно мы с этими вещами знакомимся и пользуемся.
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