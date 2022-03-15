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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 440
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 00:32
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 00:51
Цитата:
Я пробовал пару раз,для меня так и останется загадкой ,почему народ как зомби покупает эту котлету в булке.
Гога:
Ни разу не пробовал
Ни разу не пробовал
Я пробовал пару раз,для меня так и останется загадкой ,почему народ как зомби покупает эту котлету в булке.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:19
Цитата:
Вообще никуда он не уходит на самом деле. Он приостановил свою работу чисто из-за нарушения логистики - не всё производится в России почему-то.
Гога:
Скатертью дорожка !!
Скатертью дорожка !!
Вообще никуда он не уходит на самом деле. Он приостановил свою работу чисто из-за нарушения логистики - не всё производится в России почему-то.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:20
Цитата:
В Кустанае тоже брал - не особо. В Челябинске периодически в Бургер Кинг ходим - там мне нравится.
Добринцофф:
Я пробовал пару раз,для меня так и останется загадкой ,почему народ как зомби покупает эту котлету в булке.
Я пробовал пару раз,для меня так и останется загадкой ,почему народ как зомби покупает эту котлету в булке.
В Кустанае тоже брал - не особо. В Челябинске периодически в Бургер Кинг ходим - там мне нравится.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:22
Цитата:
А мне нраицца. И A&W и некоторые другие забегаловки. Но не против и расстегайчик скушать А денеры все так же хороши на автодоме?
Добринцофф:
А мне нраицца. И A&W и некоторые другие забегаловки. Но не против и расстегайчик скушать А денеры все так же хороши на автодоме?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:23
Цитата:
Мож ингредиенты разные?
Victor Yang:
В Кустанае тоже брал - не особо.
В Кустанае тоже брал - не особо.
Мож ингредиенты разные?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 307
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:26
Цитата:
Самое любопытное, что если он уедет из России, то он уедет и из Кустаная и прочей казахии.
Все полуфабрикаты здесь привозные, от булки и до последней пластиковой ложки - с московского завода макдональдса
Гога:
таноми52: Макдональдс уезжает из России
таноми52: Макдональдс уезжает из России
Самое любопытное, что если он уедет из России, то он уедет и из Кустаная и прочей казахии.
Все полуфабрикаты здесь привозные, от булки и до последней пластиковой ложки - с московского завода макдональдса
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:32
Цитата:
Честно говоря я,фастфуд вообще почти не ем,если надо перекусить то лучше поем как полагется,обязательно первое и на второе что нибудь.
Донеры брал несколько раз по трассе в Рудный,там хорошие.
maxsaf:
А денеры все так же хороши на автодоме?
А денеры все так же хороши на автодоме?
Честно говоря я,фастфуд вообще почти не ем,если надо перекусить то лучше поем как полагется,обязательно первое и на второе что нибудь.
Донеры брал несколько раз по трассе в Рудный,там хорошие.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 307
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:33
Цитата:
На мой взгляд, все одинаковое. Кроме цены, конечно
Бывал и в США, и в Торонто, и в Европе, и в Москве и по России.
Слышал, что в Германии в Маке еще и пиво наливают, но сам не видел.
Немцы, правда что ли?
maxsaf:
Victor Yang: В Кустанае тоже брал - не особо. Мож ингредиенты разные?
Victor Yang: В Кустанае тоже брал - не особо. Мож ингредиенты разные?
На мой взгляд, все одинаковое. Кроме цены, конечно
Бывал и в США, и в Торонто, и в Европе, и в Москве и по России.
Слышал, что в Германии в Маке еще и пиво наливают, но сам не видел.
Немцы, правда что ли?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:36
Цитата:
Ну я поверю что там заморозка привозная, но зелень и помидоры скорее всего другие
dvb:
На мой взгляд, все одинаковое
На мой взгляд, все одинаковое
Ну я поверю что там заморозка привозная, но зелень и помидоры скорее всего другие
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:40
Цитата:
Я Макдональдс на Патонге,в Тайланде видел-это гадюшник какой то,туда бы ещё пару бичей положить для полноты картины.
dvb:
Бывал и в США, и в Торонто, и в Европе, и в Москве и по России
Бывал и в США, и в Торонто, и в Европе, и в Москве и по России
Я Макдональдс на Патонге,в Тайланде видел-это гадюшник какой то,туда бы ещё пару бичей положить для полноты картины.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 11:27
Цитата:
Я извиняюсь спросить, а кто были остальные 19 980 террористов?
«19 иностранцев подозреваются в участии в массовых беспорядках и кражах после январских событий, в их числе 11 граждан Узбекистана, 4 гражданина Российской Федерации, 2 – Кыргызстана, один из Таджикистана и один из Китая», – сказал Серик Шалабаев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.
Я извиняюсь спросить, а кто были остальные 19 980 террористов?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16234
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 14:45
вниманию русофобов на форуме.
лента ру пишет
///В Алма-Ате двух человек приговорили к пяти годам тюрьмы
за антироссийские посты в соцсетях .Об этом сообщает пресс-служба суда,
передает РИА Новости.
Отмечается, что двух казахстанцев наказали за размещение в
социальных сетях публикаций, направленных
на «разжигание национальной и социальной розни,
оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности».//
лента ру пишет
///В Алма-Ате двух человек приговорили к пяти годам тюрьмы
за антироссийские посты в соцсетях .Об этом сообщает пресс-служба суда,
передает РИА Новости.
Отмечается, что двух казахстанцев наказали за размещение в
социальных сетях публикаций, направленных
на «разжигание национальной и социальной розни,
оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности».//
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16234
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 14:58
еще три дня , и начинается пятидневка
празднования великого праздника- Наурыз Мейрамы.
празднования великого праздника- Наурыз Мейрамы.
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