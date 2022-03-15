Отправлено: - 01:20

Добринцофф:

Я пробовал пару раз,для меня так и останется загадкой ,почему народ как зомби покупает эту котлету в булке.

Цитата:В Кустанае тоже брал - не особо. В Челябинске периодически в Бургер Кинг ходим - там мне нравится.