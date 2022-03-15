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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 679 из 679«1...677678679
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
440
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 00:32
#10171
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8549
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 00:51
#10172
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Цитата:
Гога:
Ни разу не пробовал

Я пробовал пару раз,для меня так и останется загадкой ,почему народ как зомби покупает эту котлету в булке.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15075
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:19
#10173
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Цитата:
Гога:
Скатертью дорожка !!

Вообще никуда он не уходит на самом деле. Он приостановил свою работу чисто из-за нарушения логистики - не всё производится в России почему-то.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15075
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:20
#10174
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Цитата:
Добринцофф:
Я пробовал пару раз,для меня так и останется загадкой ,почему народ как зомби покупает эту котлету в булке.

В Кустанае тоже брал - не особо. В Челябинске периодически в Бургер Кинг ходим - там мне нравится.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:22
#10175
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Цитата:
Добринцофф:

А мне нраицца. И A&W и некоторые другие забегаловки. Но не против и расстегайчик скушать :lol: А денеры все так же хороши на автодоме? :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:23
#10176
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Цитата:
Victor Yang:
В Кустанае тоже брал - не особо.

Мож ингредиенты разные?
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
307
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:26
#10177
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Цитата:
Гога:
таноми52: Макдональдс уезжает из России


Самое любопытное, что если он уедет из России, то он уедет и из Кустаная и прочей казахии.
Все полуфабрикаты здесь привозные, от булки и до последней пластиковой ложки - с московского завода макдональдса
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8549
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:32
#10178
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Цитата:
maxsaf:
А денеры все так же хороши на автодоме?

Честно говоря я,фастфуд вообще почти не ем,если надо перекусить то лучше поем как полагется,обязательно первое и на второе что нибудь.
Донеры брал несколько раз по трассе в Рудный,там хорошие.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
307
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:33
#10179
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Цитата:
maxsaf:
Victor Yang: В Кустанае тоже брал - не особо. Мож ингредиенты разные?


На мой взгляд, все одинаковое. Кроме цены, конечно :-)
Бывал и в США, и в Торонто, и в Европе, и в Москве и по России.
Слышал, что в Германии в Маке еще и пиво наливают, но сам не видел.
Немцы, правда что ли?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:36
#10180
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Цитата:
dvb:
На мой взгляд, все одинаковое

Ну я поверю что там заморозка привозная, но зелень и помидоры скорее всего другие
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8549
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 01:40
#10181
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Цитата:
dvb:
Бывал и в США, и в Торонто, и в Европе, и в Москве и по России

Я Макдональдс на Патонге,в Тайланде видел-это гадюшник какой то,туда бы ещё пару бичей положить для полноты картины.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 11:27
#10182
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Цитата:
«19 иностранцев подозреваются в участии в массовых беспорядках и кражах после январских событий, в их числе 11 граждан Узбекистана, 4 гражданина Российской Федерации, 2 – Кыргызстана, один из Таджикистана и один из Китая», – сказал Серик Шалабаев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Я извиняюсь спросить, а кто были остальные 19 980 террористов? :lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16234
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 14:45
#10183
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вниманию русофобов на форуме.
лента ру пишет
///В Алма-Ате двух человек приговорили к пяти годам тюрьмы
за антироссийские посты в соцсетях .Об этом сообщает пресс-служба суда,
передает РИА Новости.
Отмечается, что двух казахстанцев наказали за размещение в
социальных сетях публикаций, направленных
на «разжигание национальной и социальной розни,
оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности».//
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16234
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 14:58
#10184
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еще три дня , и начинается пятидневка
празднования великого праздника- Наурыз Мейрамы.
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