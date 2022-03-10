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≡ Спасти председателя ОСИ от одиночества
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43775
Спасти председателя ОСИ от одиночества
Отправлено: 10.03.22 - 10:11
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В четверг, 3 марта, в акимате Костаная собрались председатели ОСИ. На встрече чествовали дам, которые возглавляют объединения собственников, но не обошлось и без обсуждения проблем, связанных с реформой. Изменения идут трудно. Чтобы облегчить свой труд, председатели решили объединиться в «Ассоциацию ОСИ и ПТ Костаная». Параллельно в Костанае начинается череда судебных разбирательств между ОСИ и ПКСК.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
40
Re: Спасти председателя ОСИ от одиночества
Отправлено: 10.03.22 - 10:11
#1
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"Вступление в новое объединение не потребует затрат от участников" А интересно было бы узнать из каких средств будет оплачиваться работа бухгалтеров и юристов в Ассоциации? Понятно что ОСИ придется платить членские взносы . чтобы пользоваться их услугами .
"В целях экономии мы будем содержать одного дворника, которого будет нанимать сервисная компания" Что на весь город одного?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
234
Re: Спасти председателя ОСИ от одиночества
Отправлено: 14.03.22 - 17:02
#2
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Встречный вопрос, как узнать в твоем доме есть это ОСИ или нет. И когда будет если его нет? И что будет с домами которые в срок не сделают....
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
766
Re: Спасти председателя ОСИ от одиночества
Отправлено: 15.03.22 - 14:25
#3
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Да ПКСК не особо заинтересованы в решении проблем домов
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