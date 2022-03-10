Re: Спасти председателя ОСИ от одиночества

Отправлено: - 10:11

"Вступление в новое объединение не потребует затрат от участников" А интересно было бы узнать из каких средств будет оплачиваться работа бухгалтеров и юристов в Ассоциации? Понятно что ОСИ придется платить членские взносы . чтобы пользоваться их услугами .

"В целях экономии мы будем содержать одного дворника, которого будет нанимать сервисная компания" Что на весь город одного?