Отправлено: - 13:37

Маркс: Вот именно, это примерно как проработать на заводе 30 лет, завоевать доверие коллег и начальства, а потом заложить бомбу и уйти к конкурентам. Типичное предательство.

[Исправлено: Серый волк, 15.03.2022 - 10:58]

Цитата:А ещё бороду нацепил...30 лет назад это был передовой завод!В полном смысле этого слова. РОВНО 30 лет назад вся страна смотрела программу ВЗГЛЯД.Одна из передач, «изменивших представление россиян и жителей бывшего СССР о телевидении».Где абсолютно разные ведущие, которых ждала вся страна, от Камчатки до Калининграда и от Армении до заполярного Мурманска десятки миллионов телезрителей, непобитый рекорд (в том числе и Кустанай).Влад Листьев,Александр Любимов.Дмитрий ЗахаровАлександр ПолитковскийЗа кадром в основателях Кира Прошутинская, за режиссерским пультом Андрей Разбаш.и целая дюжина журналистов начинали свою работу именно во Взгляде.Кузница достойных кадров отечественной журналистики.(Некоторые убиты за свою деятельность, некоторые отравлены).Кстати о Цое и группе Кино большинство населения страны узнало из программы Взгляд. Может кто помнит сюжет из самых ранних программ. Где Политковский, Мукусев берут интервью у Цоя в каких-то странных декорациях, по виду напоминающих склад. На заднем плане за столом видно Листьева.Хотя двух я знаю. Бывший бездарный сценарист выпусков по фамилии Эрнст, тьфу в его мерзкую рожу.И пробовался в корреспондентах Петр Толстой. Да, тот самый мерзостнейший подонок.