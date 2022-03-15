"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут". Читать новость
Маркс: Вот именно, это примерно как проработать на заводе 30 лет, завоевать доверие коллег и начальства, а потом заложить бомбу и уйти к конкурентам. Типичное предательство.
А ещё бороду нацепил...
30 лет назад это был передовой завод! В полном смысле этого слова. РОВНО 30 лет назад вся страна смотрела программу ВЗГЛЯД. Одна из передач, «изменивших представление россиян и жителей бывшего СССР о телевидении». Где абсолютно разные ведущие, которых ждала вся страна, от Камчатки до Калининграда и от Армении до заполярного Мурманска десятки миллионов телезрителей, непобитый рекорд (в том числе и Кустанай). Влад Листьев, Александр Любимов. Дмитрий Захаров Александр Политковский
За кадром в основателях Кира Прошутинская, за режиссерским пультом Андрей Разбаш. Ещё Владимир Мукусев, Василий Уткин, Артём Боровик. Владимир Карамурза.. и целая дюжина журналистов начинали свою работу именно во Взгляде. Кузница достойных кадров отечественной журналистики. (Некоторые убиты за свою деятельность, некоторые отравлены). Кстати о Цое и группе Кино большинство населения страны узнало из программы Взгляд. Может кто помнит сюжет из самых ранних программ. Где Политковский, Мукусев берут интервью у Цоя в каких-то странных декорациях, по виду напоминающих склад. На заднем плане за столом видно Листьева.
Кто нибудь из этих достойных людей стал бы работать на том позорище в которое превратился этот говноканал? Хотя двух я знаю. Бывший бездарный сценарист выпусков по фамилии Эрнст, тьфу в его мерзкую рожу. И пробовался в корреспондентах Петр Толстой. Да, тот самый мерзостнейший подонок.
Это теперь через 30 лет другой завод и он перепрофилировался выпускать яды для отравления мозгов туповатой части населения.
Серый волк: Это теперь через 30 лет другой завод и он перепрофилировался выпускать яды для отравления мозгов туповатой части населения.
так "зачем же она столько лет плакала, кололась, но ела кактус, обманывая население?" Будучи редактором получается сама в этом по полной участвовала. Теперь получается заплатили больше настолько, чтобы не думать о работе?) Сомневаюсь, что совесть взыграла, ой сомневаюсь))
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