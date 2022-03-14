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Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43775
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 14.03.22 - 17:46
Решение согласовал маслихат Костанайской области.Сессия состоялась сегодня, 14 марта. Руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ сообщил, что с инициативой выступили сотрудники аэропорта. После одобрения ее депутатами окончательное решение примет республиканская ономастическая комиссия.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2424
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 15.03.22 - 08:39
Именем Байтурсынова уже названы два высших учебных заведения. Одно в Алма-Ате и одно у нас. Этого мало?
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 08:56
Цитата:
До переписи мораторий был... теперь руки развязаны, ждем списки улиц, поселков, городов и районов.
сайлау курманов:
Говорили мораторий объявлен на всю ономастику,
Говорили мораторий объявлен на всю ономастику,
До переписи мораторий был... теперь руки развязаны, ждем списки улиц, поселков, городов и районов.
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 10:43
Цитата:
Наконец, то!! Браво!! Мне как то неудобно было, его предложить, обвинили бы в непотизме, кумовстве, землячество и так далее: - а, когда заграница предлагает, это уже ДРУГОЕ !!
Байтурсыновы, Алтынсарины, Валихановы - им и так уже воздали выше крыши, как будто нет других, наших современников: - Иманбек, Димаш, Нуртас, Скриптонит и прочие "легенды" современности.
maxsaf:
тот же Иманбек.
тот же Иманбек.
Наконец, то!! Браво!! Мне как то неудобно было, его предложить, обвинили бы в непотизме, кумовстве, землячество и так далее: - а, когда заграница предлагает, это уже ДРУГОЕ !!
Байтурсыновы, Алтынсарины, Валихановы - им и так уже воздали выше крыши, как будто нет других, наших современников: - Иманбек, Димаш, Нуртас, Скриптонит и прочие "легенды" современности.
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 10:53
Цитата:
Ну вы еще байзакову предложите.
ACROS:
Иманбек, Димаш, Нуртас, Скриптонит
Иманбек, Димаш, Нуртас, Скриптонит
Ну вы еще байзакову предложите.
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 10:58
Цитата:
Они не дармоеды: - депутатство в областном маслихате - это общественная работа, которая государством НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ. Они каждый работают у себя, на своей основной работе и неплохо работают, раз их выдвинули в аслихаты. И они не вольны в своих решениях, потому что НЕ НАРОД их избирал, а партии их НАЗНАЧИЛИ, согласно Закону.
сайлау курманов:
пусть эти дармоеды делом займутся
пусть эти дармоеды делом займутся
Они не дармоеды: - депутатство в областном маслихате - это общественная работа, которая государством НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ. Они каждый работают у себя, на своей основной работе и неплохо работают, раз их выдвинули в аслихаты. И они не вольны в своих решениях, потому что НЕ НАРОД их избирал, а партии их НАЗНАЧИЛИ, согласно Закону.
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 11:05
Цитата:
Всегда пожалуйста. Там еще текст его хита Roses надо в граните высечь
ACROS:
Наконец, то!! Браво!! Мне как то неудобно было, его предложить, обвинили бы в непотизме, кумовстве, землячество и так далее: - а, когда заграница предлагает, это уже ДРУГОЕ !!
Наконец, то!! Браво!! Мне как то неудобно было, его предложить, обвинили бы в непотизме, кумовстве, землячество и так далее: - а, когда заграница предлагает, это уже ДРУГОЕ !!
Всегда пожалуйста. Там еще текст его хита Roses надо в граните высечь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 376
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 15.03.22 - 11:08
Цитата:
а вот не нужно, текст не его) он сделал ремикс)
maxsaf:
текст его хита Roses
текст его хита Roses
а вот не нужно, текст не его) он сделал ремикс)
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 11:12
Цитата:
В его честь можно универ назвать
Цитата:
ACROS:
Скриптонит и прочие "легенды" современности.
Скриптонит и прочие "легенды" современности.
В его честь можно универ назвать
Цитата:
„Если чё-то можешь, не делай бесплатно
Если чё-то хочешь, то пойди и возьми.“
(С) Скриптонит
Если чё-то хочешь, то пойди и возьми.“
(С) Скриптонит
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 11:13
Цитата:
Ну из песни слов не выкинешь. Даже если это ремикс
lavprof:
а вот не нужно, текст не его) он сделал ремикс)
а вот не нужно, текст не его) он сделал ремикс)
Ну из песни слов не выкинешь. Даже если это ремикс
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 15.03.22 - 11:48
Цитата:
Да что мелочится: район можно назвать- есть же Б.Майлинский, Алтынсаринский, Амангельдинский, или же канувшие в лету - Орджоникидзевский, Тарановский, Ленинский, Урицкий и так далее.
Иманбекский, или Скриптонитский - звучит, же, не хуже нынешних.
Ведь, когда то "Битлы", "Роллинги" тоже были пионерами-бунтарями в рок-музык; и их официальная, традиционная, консервативная музыка, тоже не принимала в свои ряды, зато теперь, это - классика, и они все - респектабельные члены общества и даже имеют титулы сэров и пэров.
maxsaf:
можно универ назвать
можно универ назвать
Да что мелочится: район можно назвать- есть же Б.Майлинский, Алтынсаринский, Амангельдинский, или же канувшие в лету - Орджоникидзевский, Тарановский, Ленинский, Урицкий и так далее.
Иманбекский, или Скриптонитский - звучит, же, не хуже нынешних.
Ведь, когда то "Битлы", "Роллинги" тоже были пионерами-бунтарями в рок-музык; и их официальная, традиционная, консервативная музыка, тоже не принимала в свои ряды, зато теперь, это - классика, и они все - респектабельные члены общества и даже имеют титулы сэров и пэров.
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 11:53
Цитата:
Районы надо оставить для отличившихся сотрудников антикора. Реально не жалко
ACROS:
Да что мелочится: район можно назвать- есть же Б.Майлинский, Алтынсаринский, Амангельдинский, или же канувшие в лету - Орджоникидзевский, Тарановский, Ленинский, Урицкий и так далее. Иманбекский, или Скриптонитский - звучит, же, не хуже нынешних.
Да что мелочится: район можно назвать- есть же Б.Майлинский, Алтынсаринский, Амангельдинский, или же канувшие в лету - Орджоникидзевский, Тарановский, Ленинский, Урицкий и так далее. Иманбекский, или Скриптонитский - звучит, же, не хуже нынешних.
Районы надо оставить для отличившихся сотрудников антикора. Реально не жалко
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24481
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 12:50
Цитата:
Аэропорт "Скриптонитский", конечно -
звучит. И запоминается - легко...
ACROS:
Скриптонитский - звучит, же,
Скриптонитский - звучит, же,
Аэропорт "Скриптонитский", конечно -
звучит. И запоминается - легко...
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 76
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 15.03.22 - 13:57
Цитата:
Лично я ничего не имею против присвоения имени Байтурсынова аэропорту. Я также не буду против, если ему присвоят другое имя известной казастанской личности. Если у вас кто-то на примете, можете обратиться с инициативой в ономастическую комиссию. Касательно мнения коллектива аэропорта, я вполне могу поверить, что они проголосовали за это решение. Не знаю - их это личный позыв или нет. Если их заставили или вовсе не спросили, то они всегда могут сами обратиться в редакцию.
dvb:
а как лично вы относитесь к словам этих ономастов и культурологов?
а как лично вы относитесь к словам этих ономастов и культурологов?
Лично я ничего не имею против присвоения имени Байтурсынова аэропорту. Я также не буду против, если ему присвоят другое имя известной казастанской личности. Если у вас кто-то на примете, можете обратиться с инициативой в ономастическую комиссию. Касательно мнения коллектива аэропорта, я вполне могу поверить, что они проголосовали за это решение. Не знаю - их это личный позыв или нет. Если их заставили или вовсе не спросили, то они всегда могут сами обратиться в редакцию.
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