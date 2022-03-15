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≡ "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43775
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
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В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12165
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 13:37
#15
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Цитата:
Маркс: Вот именно, это примерно как проработать на заводе 30 лет, завоевать доверие коллег и начальства, а потом заложить бомбу и уйти к конкурентам. Типичное предательство.

А ещё бороду нацепил...

30 лет назад это был передовой завод!
В полном смысле этого слова. РОВНО 30 лет назад вся страна смотрела программу ВЗГЛЯД.
Одна из передач, «изменивших представление россиян и жителей бывшего СССР о телевидении».
Где абсолютно разные ведущие, которых ждала вся страна, от Камчатки до Калининграда и от Армении до заполярного Мурманска десятки миллионов телезрителей, непобитый рекорд (в том числе и Кустанай).
Влад Листьев,
Александр Любимов.
Дмитрий Захаров
Александр Политковский


За кадром в основателях Кира Прошутинская, за режиссерским пультом Андрей Разбаш.
Ещё Владимир Мукусев, Василий Уткин, Артём Боровик.
Владимир Карамурза.. и целая дюжина журналистов начинали свою работу именно во Взгляде.
Кузница достойных кадров отечественной журналистики.
(Некоторые убиты за свою деятельность, некоторые отравлены).
Кстати о Цое и группе Кино большинство населения страны узнало из программы Взгляд. Может кто помнит сюжет из самых ранних программ. Где Политковский, Мукусев берут интервью у Цоя в каких-то странных декорациях, по виду напоминающих склад. На заднем плане за столом видно Листьева.


Кто нибудь из этих достойных людей стал бы работать на том позорище в которое превратился этот говноканал?
Хотя двух я знаю. Бывший бездарный сценарист выпусков по фамилии Эрнст, тьфу в его мерзкую рожу.
И пробовался в корреспондентах Петр Толстой. Да, тот самый мерзостнейший подонок.


Это теперь через 30 лет другой завод и он перепрофилировался выпускать яды для отравления мозгов туповатой части населения.

[Исправлено: Серый волк, 15.03.2022 - 10:58]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
376
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 13:59
#16
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Цитата:
Серый волк:
Это теперь через 30 лет другой завод и он перепрофилировался выпускать яды для отравления мозгов туповатой части населения.

так "зачем же она столько лет плакала, кололась, но ела кактус, обманывая население?" Будучи редактором получается сама в этом по полной участвовала. Теперь получается заплатили больше настолько, чтобы не думать о работе?) Сомневаюсь, что совесть взыграла, ой сомневаюсь))
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12165
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 14:02
#17
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16231
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 14:13
#18
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//наличие в действиях Овсянниковой состава преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»)///

отдохнет на нарах лет 5-10.
видать устала от жизни.
если повезет в одной зоне с пациентом .
закон суров, но это закон.
хоть бы о детях своих подумала.
перед "акцией"

[Исправлено: alex_60, 15.03.2022 - 14:23]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
206
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 14:22
#19
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Цитата:
maxsaf:
А мож заставили

Как? На чём её могли "поймать"?

[Исправлено: Skeptic, 15.03.2022 - 14:26]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
851
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 14:27
#20
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Цитата:
alex_60:
отдохнет на нарах лет 5-10.

Да кому она нужна, малохольная :lol:
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