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≡ Ударил монтировкой и унес 15 тыс тенге - Полицейские задержали рудничанина-грабителя
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43775
Ударил монтировкой и унес 15 тыс тенге - Полицейские задержали рудничанина-грабителя
Отправлено: 15.03.22 - 12:45
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Костанайские полицейские в течение суток задержали рудничанина, который ограбил мужчину, ударив его монтировкой. Инцидент произошел 9 марта. Около 21.00 в ЦОУ УП г. Рудного поступило сообщение от мужчины, что на ул. Комсомольской неизвестный напал на него и похитил деньги.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12165
Re: Ударил монтировкой и унес 15 тыс тенге - Полицейские...
Отправлено: 15.03.22 - 12:45
#1
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Цитата:
ЦОУ УП
Что такое ЦОУ УП?
Центр Обработки умственноотсталых управления президента?
Центральное отделение участковых управления полиции? :lol:
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
76
Re: Ударил монтировкой и унес 15 тыс тенге - Полицейские...
Отправлено: 15.03.22 - 12:49
#2
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Цитата:
Серый волк:

Центр оперативного управления Управления полиции Костаная
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12165
Ударил монтировкой и унес 15 тыс тенге - Полицейские задержали рудничанина-грабителя
Отправлено: 15.03.22 - 13:12
#3
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Центр оперативного управления Управления полиции Костаная

Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
оперативного управления Управления

Управления-управления? :-s Резиновая резина... деревянное дерево, ну и конечно масло масляное... :lol:
Надеюсь хоть они там в управлении управления друг друга не лупят монтировками? Хотя... что им мешает.

[Исправлено: Серый волк, 15.03.2022 - 10:13]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
376
Re: Ударил монтировкой и унес 15 тыс тенге - Полицейские...
Отправлено: 15.03.22 - 13:24
#4
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Цитата:
Серый волк:
Управления-управления?

зачем смешивать? Как я понимаю Центр оперативного управления - структурная часть Управления полиции. Да, возможно 2 одинаковых слова рядом смотрятся странно, но все же.
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