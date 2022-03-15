Отправлено: - 12:51

юля елиссева:

Нельзя эти учения проводить в выходные? Перекрывать в будний день перекрестки в центре города, создавая пробки,это специально для "удобства" граждан придумали?

[Исправлено: Серый волк, 15.03.2022 - 09:56]

Цитата:Нагадить они хотели на удобства граждан.Они от граждан никак не зависят.И общественный транспорт их не парит. Ни на грамм их единственной кирзовой извилины.В любом цивилизованном городе любой цивилизованной страны были бы вопросы к ИЗБИРАЕМЫМ бургомистрам или иным мэрам которые от населения.Чтоб эти дураки в погонах занимались своими дурацкими учениями в своих дурацких учебных центрах.Если такое будет происходить в цивилизованных городах то представители в управлении города мгновенно потеряют голоса избирателей, доверие и рейтинги и не только вылетят в трубу, возможно дострочно, но и о представительстве их партии можно будет забыть надолго.Впрочем о чем это я? Когда это жульё интересовало мнение горожан?