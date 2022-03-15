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≡ Из-за плановых учений перекроют дороги в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43774
Из-за плановых учений перекроют дороги в Костанае
Отправлено: 15.03.22 - 11:24
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Учения пройдут сегодня, 15 марта, в 16.00. В связи с ними для транспорта и пешеходов в областном центре закроют три перекрестка. Об этом сообщили в Управлении специализированной службы охраны Костанайской области.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2424
Re: Из-за плановых учений перекроют дороги в Костанае
Отправлено: 15.03.22 - 11:24
#1
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Нельзя эти учения проводить в выходные? Перекрывать в будний день перекрестки в центре города, создавая пробки,это специально для "удобства" граждан придумали?
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12162
Из-за плановых учений перекроют дороги в Костанае
Отправлено: 15.03.22 - 12:51
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Нельзя эти учения проводить в выходные? Перекрывать в будний день перекрестки в центре города, создавая пробки,это специально для "удобства" граждан придумали?

Нагадить они хотели на удобства граждан.
Они от граждан никак не зависят.
И общественный транспорт их не парит. Ни на грамм их единственной кирзовой извилины.
В любом цивилизованном городе любой цивилизованной страны были бы вопросы к ИЗБИРАЕМЫМ бургомистрам или иным мэрам которые от населения.
Чтоб эти дураки в погонах занимались своими дурацкими учениями в своих дурацких учебных центрах. :lol:
Если такое будет происходить в цивилизованных городах то представители в управлении города мгновенно потеряют голоса избирателей, доверие и рейтинги и не только вылетят в трубу, возможно дострочно, но и о представительстве их партии можно будет забыть надолго.
Впрочем о чем это я? Когда это жульё интересовало мнение горожан?

[Исправлено: Серый волк, 15.03.2022 - 09:56]
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