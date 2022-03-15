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"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43774
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
В эфире программы "Время" на российском Первом канале одна из сотрудниц редакции устроила антивоенную акцию. Она встала за телеведущей Екатериной Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: "Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут".
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Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 11:42
Заинтриговала, теперь хочется узнать, кто врет и о чем именно
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2843
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 11:55
Цитата:
Какой прокол Первого канала - это же клондайк для "дружественных" западных и украинских СМИ.
Немедленно уволить Эрнеста и службу безопасности и как пособников осудить по ст.20.3.3 КоАП.
maxsaf:
Заинтриговала
Заинтриговала
Какой прокол Первого канала - это же клондайк для "дружественных" западных и украинских СМИ.
Немедленно уволить Эрнеста и службу безопасности и как пособников осудить по ст.20.3.3 КоАП.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 205
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 12:01
Интересно, сколько ей заплатили за эту выходку?
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 12:02
Сергей Малахов с экспресс-анализом по антивоенному плакату на 1 канале:
Эпизод на Первом, по горячим следам:
1. Куча народа сидела с мобильными и писала эфир. Знали, что будет акция. На мобильный писали, т.к. боялись, что на сайте этот эпизод потом будет недоступен.
2. Сразу стали рассылать в разные ТГ-каналы. То есть было продуманно дальнейшее продюсирование этого эпизода в информ поле.
3. Видео обращение этой дамы, которое сейчас выложили в сеть, записано заранее, перед акцией. Видно, что читает текст, а не говорит от себя. Видимо, выполняла задачу по ТЗ. И текст не ее.
4. Из чего понятно, что дама эта - никакая не одиночка. А работала вполне себе подготовленная группа.
5. Думаю, что это только начало. Сейчас из этой дамы начнут лепить героя. «Не побоялась! И ты не бойся!». То есть на нашем пространстве стали инициировать и создавать новых медиа героев будущего протеста. Уверен, что за хорошие деньги.
6. Технологично выбран образ: редактор (?) главного госканала, прям власть-власть. И, что очень важно, женщина. В нашей культуре не принято жестко давить женщин. Более того, принято им доверять, жалеть, и все прощать. Власть, устраивающая репрессии против таких дам, выглядит плохо. Максимально неудобный для государства образ врага.
7. Видимо, такие «дамы» будут возникать ещё. Будут их инициировать. Формировать образ «Россия разваливается изнутри».
8. Из других рисков: какие ещё видео она успела сделать? Кого из коллег и гостей студии записать в гримерке? Понятно, что если такие материалы есть, то они давно уже не у неё, а в руках продюсеров этой истории.
9. Попытки инициировать протесты в стране будут продолжаться.
Эпизод на Первом, по горячим следам:
1. Куча народа сидела с мобильными и писала эфир. Знали, что будет акция. На мобильный писали, т.к. боялись, что на сайте этот эпизод потом будет недоступен.
2. Сразу стали рассылать в разные ТГ-каналы. То есть было продуманно дальнейшее продюсирование этого эпизода в информ поле.
3. Видео обращение этой дамы, которое сейчас выложили в сеть, записано заранее, перед акцией. Видно, что читает текст, а не говорит от себя. Видимо, выполняла задачу по ТЗ. И текст не ее.
4. Из чего понятно, что дама эта - никакая не одиночка. А работала вполне себе подготовленная группа.
5. Думаю, что это только начало. Сейчас из этой дамы начнут лепить героя. «Не побоялась! И ты не бойся!». То есть на нашем пространстве стали инициировать и создавать новых медиа героев будущего протеста. Уверен, что за хорошие деньги.
6. Технологично выбран образ: редактор (?) главного госканала, прям власть-власть. И, что очень важно, женщина. В нашей культуре не принято жестко давить женщин. Более того, принято им доверять, жалеть, и все прощать. Власть, устраивающая репрессии против таких дам, выглядит плохо. Максимально неудобный для государства образ врага.
7. Видимо, такие «дамы» будут возникать ещё. Будут их инициировать. Формировать образ «Россия разваливается изнутри».
8. Из других рисков: какие ещё видео она успела сделать? Кого из коллег и гостей студии записать в гримерке? Понятно, что если такие материалы есть, то они давно уже не у неё, а в руках продюсеров этой истории.
9. Попытки инициировать протесты в стране будут продолжаться.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 12:07
Цитата:
А мож заставили
Skeptic:
Интересно, сколько ей заплатили за эту выходку?
Интересно, сколько ей заплатили за эту выходку?
А мож заставили
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 12:08
Цитата:
Тоже заметил. Этот ролик был на многих разных каналах, но опубликован почти синхронно.
lavprof:
Сразу стали рассылать в разные ТГ-каналы.
Сразу стали рассылать в разные ТГ-каналы.
Тоже заметил. Этот ролик был на многих разных каналах, но опубликован почти синхронно.
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 12:09
Цитата:
Это да, им всем там непоздоровится.
ACROS:
Немедленно уволить Эрнеста и службу безопасности и как пособников осудить по ст.20.3.3 КоАП.
Немедленно уволить Эрнеста и службу безопасности и как пособников осудить по ст.20.3.3 КоАП.
Это да, им всем там непоздоровится.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 317
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 12:15
Цитата:
Никак иначе. По убеждениям то человек не может заранее организовать антивоенную акцию.
Цитата:
Регулярно пишут эфиры чтобы снимать ляпы, которые потом удаляют.
Цитата:
Безусловно, она работник медиа и знает как организовать и затем растиражировать информацию о подобной акции. Поэтому не удивительно, что заранее всё сделала, подготовила, предприняла меры, чтобы акция была зафиксирована, и пошла в эфир. Она же редактор.
В стране формируется антивоенное движение. Как правило, это люди образованные и просвещенные, а не зомбированные пропагандой путиноиды.
maxsaf:
А мож заставили
А мож заставили
Никак иначе. По убеждениям то человек не может заранее организовать антивоенную акцию.
Цитата:
lavprof:
сидела с мобильными и писала эфир
сидела с мобильными и писала эфир
Регулярно пишут эфиры чтобы снимать ляпы, которые потом удаляют.
Цитата:
lavprof:
записано заранее, перед акцией
записано заранее, перед акцией
Безусловно, она работник медиа и знает как организовать и затем растиражировать информацию о подобной акции. Поэтому не удивительно, что заранее всё сделала, подготовила, предприняла меры, чтобы акция была зафиксирована, и пошла в эфир. Она же редактор.
В стране формируется антивоенное движение. Как правило, это люди образованные и просвещенные, а не зомбированные пропагандой путиноиды.
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 12:18
Цитата:
"зачем же она столько лет плакала, кололась, но ела кактус, обманывая население?"©
Mr_negotive:
это люди образованные и просвещенные
это люди образованные и просвещенные
"зачем же она столько лет плакала, кололась, но ела кактус, обманывая население?"©
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12162
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 12:40
Цитата:
Более того, она РЕДАКТОР. И насколько я знаю качественный редактор, работа с информацией её профессиия, разрушенная в этой стране хунтой.
А в кадре сидит попка, которая всё что умеет - читать текст с суфлёра сидя в кадре. Я знаю ТВ где ведущие, хотя какие это ведущие, не работают в новостной команде, а только приходят прочитать суфлер в кадре. И таких ТВ сейчас большинство. Если знать эту кухню, то их насквозь видно в кадре.
Они фальшивые вещущие, лжецы-дикторы.
Клянусь Бетакамом отличаю.
Ушло время когда можно было сказать "Новости наша профессия"
Впрочем очурбаненные пропагандой этого не поймут.
Mr_negotive:
Безусловно, она работник медиа и знает как организовать
Безусловно, она работник медиа и знает как организовать
Более того, она РЕДАКТОР. И насколько я знаю качественный редактор, работа с информацией её профессиия, разрушенная в этой стране хунтой.
А в кадре сидит попка, которая всё что умеет - читать текст с суфлёра сидя в кадре. Я знаю ТВ где ведущие, хотя какие это ведущие, не работают в новостной команде, а только приходят прочитать суфлер в кадре. И таких ТВ сейчас большинство. Если знать эту кухню, то их насквозь видно в кадре.
Они фальшивые вещущие, лжецы-дикторы.
Клянусь Бетакамом отличаю.
Ушло время когда можно было сказать "Новости наша профессия"
Впрочем очурбаненные пропагандой этого не поймут.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 837
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 12:44
Россия начала не военное вторжение, а операцию по де... чего то там.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1856
"Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница Первого канала в эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию
Отправлено: 15.03.22 - 12:52
Комментарий проходит проверку.
Re: "Остановите войну, здесь вам врут". Сотрудница...
Отправлено: 15.03.22 - 12:57
Игорь Мальцев, российский писатель, публицист, журналист, автор Telegram-канала @fuckyouthatswhy
"Мама пишет: «А вот это же был мой банк». Какой банк, о чём ты, мама? «Там, где больше всего сегодня в Донецке людей погибло, — рядом с банком, куда я ходила за пенсией». Это пишет мама, которая пережила уже ленинградскую блокаду, потом вот это всё в Донецке — немного слишком для одного поколения, не правда ли? «Я знаю, что такое «Точка-У». Однажды она в 2015-м разорвалась километрах в десяти, я скатилась с дивана, и весь дом шатало». — Рифма с Ленинградом: «Эта сторона улицы опасна при артобстреле». Это предыдущее поколение русских женщин пишет и говорит. Которые такое видели в своей жизни — ни один Роднянский не снимет с Бекмамбетовым.
А в параллельном интернетике героиней называют сбрендившую редакторку с плакатиком на корявом английском.
«А я 19-го везу гуманитарку», — пишет мне девушка двадцати с небольшим по имени Саша. А уже знаете куда? «Донецк, потом под Мариуполь. Бегаю закупаю жгуты и кровостопы. Просто поняла, что не могу сидеть тут и не делать ничего».
Ну не всем же бегать по студии Первого с плакатиком.
«Реально уже невозможно терпеть этот е..ный инфантилизм. Аватарки, плакатики. ...там как раз в Донецке мирных положили. Самое время просто. Но акт гражданского мужества — тёлка на Первом канале. Это просто...»
Ну так уже в Die Welt читатели пишут о «трагической судьбе мужественной женщины в путинской России». «Ага, штраф 30 тыс. рублей — трагическая судьба», — пишет мне девушка Саша, которая повезёт гуманитарку через пять дней тем, у кого реально трагическая судьба.
Три женщины в одном сюжете. Вдова морского офицера. Просто девушка Саша. И «тёлка с плакатиком». Вывода в стиле школьного сочинения не будет."
"Мама пишет: «А вот это же был мой банк». Какой банк, о чём ты, мама? «Там, где больше всего сегодня в Донецке людей погибло, — рядом с банком, куда я ходила за пенсией». Это пишет мама, которая пережила уже ленинградскую блокаду, потом вот это всё в Донецке — немного слишком для одного поколения, не правда ли? «Я знаю, что такое «Точка-У». Однажды она в 2015-м разорвалась километрах в десяти, я скатилась с дивана, и весь дом шатало». — Рифма с Ленинградом: «Эта сторона улицы опасна при артобстреле». Это предыдущее поколение русских женщин пишет и говорит. Которые такое видели в своей жизни — ни один Роднянский не снимет с Бекмамбетовым.
А в параллельном интернетике героиней называют сбрендившую редакторку с плакатиком на корявом английском.
«А я 19-го везу гуманитарку», — пишет мне девушка двадцати с небольшим по имени Саша. А уже знаете куда? «Донецк, потом под Мариуполь. Бегаю закупаю жгуты и кровостопы. Просто поняла, что не могу сидеть тут и не делать ничего».
Ну не всем же бегать по студии Первого с плакатиком.
«Реально уже невозможно терпеть этот е..ный инфантилизм. Аватарки, плакатики. ...там как раз в Донецке мирных положили. Самое время просто. Но акт гражданского мужества — тёлка на Первом канале. Это просто...»
Ну так уже в Die Welt читатели пишут о «трагической судьбе мужественной женщины в путинской России». «Ага, штраф 30 тыс. рублей — трагическая судьба», — пишет мне девушка Саша, которая повезёт гуманитарку через пять дней тем, у кого реально трагическая судьба.
Три женщины в одном сюжете. Вдова морского офицера. Просто девушка Саша. И «тёлка с плакатиком». Вывода в стиле школьного сочинения не будет."
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