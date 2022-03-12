Отправлено: - 11:28

Артем Марусич:

гражданин СССР: А что же вы не ненавидели войну всем сердцем все 8 лет, когда ВСУ бомбили и обстреливали Луганск и Донецк? 14 000 погибших мирных жителей Вы как-то не замечали С чего вы взяли? После захвата Крыма, и Л/ДНР Россия стала изгоем во всем мире. За это путлер тоже ответит.

Цитата:А чего же ты так коряво от ответа ушёл?!