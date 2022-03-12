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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43774
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 11:28
Цитата:
А чего же ты так коряво от ответа ушёл?!
Артем Марусич:
гражданин СССР: А что же вы не ненавидели войну всем сердцем все 8 лет, когда ВСУ бомбили и обстреливали Луганск и Донецк? 14 000 погибших мирных жителей Вы как-то не замечали С чего вы взяли? После захвата Крыма, и Л/ДНР Россия стала изгоем во всем мире. За это путлер тоже ответит.
гражданин СССР: А что же вы не ненавидели войну всем сердцем все 8 лет, когда ВСУ бомбили и обстреливали Луганск и Донецк? 14 000 погибших мирных жителей Вы как-то не замечали С чего вы взяли? После захвата Крыма, и Л/ДНР Россия стала изгоем во всем мире. За это путлер тоже ответит.
А чего же ты так коряво от ответа ушёл?!
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 11:34
Цитата:
То есть, в твоём мире только РФ развязывает войны?!И это у РФ самый большой армейский бюджет?!А США в армии цветочки на своих базах по всему миру на продажу выращивают?!
Артем Марусич:
Сочувствую. Если бы он жил на территории на которой РФ не развязала войну - жил бы в мире.
Сочувствую. Если бы он жил на территории на которой РФ не развязала войну - жил бы в мире.
То есть, в твоём мире только РФ развязывает войны?!И это у РФ самый большой армейский бюджет?!А США в армии цветочки на своих базах по всему миру на продажу выращивают?!
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 11:41
Комментарий удален модератором.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 11:44
Цитата:
Сейчас тебе прилетит про то, что Путин - тиран и агрессор!И вот докажи, что это не так!
maxsaf:
Приведите мне пример любого неоспоримого по вашему мнению факта, и вместе разберемся, правда это или фейк
Приведите мне пример любого неоспоримого по вашему мнению факта, и вместе разберемся, правда это или фейк
Сейчас тебе прилетит про то, что Путин - тиран и агрессор!И вот докажи, что это не так!
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:07
Цитата:
----А зачем ему читать ? Он же уже полностью зомбирован американской пропагандой .
Victor Yang:
Закон-то сам читали?
Закон-то сам читали?
----А зачем ему читать ? Он же уже полностью зомбирован американской пропагандой .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15822
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:12
Цитата:
И с ним еще 400 млн американцев, думающих так же
Гога:
Он же уже полностью зомбирован американской пропагандой .
Он же уже полностью зомбирован американской пропагандой .
И с ним еще 400 млн американцев, думающих так же
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16230
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:22
Цитата:
он вроде вернулся.
maxsaf:
И с ним
И с ним
он вроде вернулся.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:26
Цитата:
____ Вам , молодой человек , уже бесполезно что - то доказывать . Вам там мозги промыли уже по самое не хочу . Или же , у вас в башке эта катавасия давно , и вы просто её скрывали , а смывшись за кордон - раскрылись во всей злобной красе .
Артем Марусич:
Что вы мне пытаетесь доказать?
Что вы мне пытаетесь доказать?
____ Вам , молодой человек , уже бесполезно что - то доказывать . Вам там мозги промыли уже по самое не хочу . Или же , у вас в башке эта катавасия давно , и вы просто её скрывали , а смывшись за кордон - раскрылись во всей злобной красе .
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:29
Цитата:
____ Только почему - то #123 не оценили ? Так за что сожгли ?
Артем Марусич:
Я называю вещи своими именами,
Я называю вещи своими именами,
____ Только почему - то #123 не оценили ? Так за что сожгли ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8902
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:31
Цитата:
А вот один, который так несчитает.
maxsaf:
И с ним еще 400 млн американцев, думающих так же
И с ним еще 400 млн американцев, думающих так же
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:36
Цитата:
----Хозяин не велел ему говорить об этом .
гражданин СССР:
А что же вы не ненавидели войну всем сердцем все 8 лет, когда ВСУ бомбили и обстреливали Луганск и Донецк?
А что же вы не ненавидели войну всем сердцем все 8 лет, когда ВСУ бомбили и обстреливали Луганск и Донецк?
----Хозяин не велел ему говорить об этом .
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:40
Цитата:
----А где же беспристрастность и объективность *журналиста*? Или вы суд, что даете оценку ?
Артем Марусич:
я называю это животное как оно и заслужило.
я называю это животное как оно и заслужило.
----А где же беспристрастность и объективность *журналиста*? Или вы суд, что даете оценку ?
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 12:52
Цитата:
---Открыто - согласен . Но не со всех сторон , а с только с одной стороны .И факты , факты - где . Да это уже важно , сказал Пауэлл , потрясая пробиркой с мелом с трибуны ООН.
Артем Марусич:
Об этом говорится открыто, со всех сторон не скрывая.
Об этом говорится открыто, со всех сторон не скрывая.
---Открыто - согласен . Но не со всех сторон , а с только с одной стороны .И факты , факты - где . Да это уже важно , сказал Пауэлл , потрясая пробиркой с мелом с трибуны ООН.
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