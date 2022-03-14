Отправлено: - 11:05

ACROS:

Наконец, то!! Браво!! Мне как то неудобно было, его предложить, обвинили бы в непотизме, кумовстве, землячество и так далее: - а, когда заграница предлагает, это уже ДРУГОЕ !!

Цитата:Всегда пожалуйста. Там еще текст его хита Roses надо в граните высечь