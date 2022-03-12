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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43770
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
370
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 15.03.22 - 10:04
#195
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не стал даже читать всю ветку, просто спрошу: а у вас есть знакомые люди в Донецке/Луганске? Те, чьим словам можно доверять? Вчера в центр Донецка, в котором нет войск, а только старики, женщины и дети - прилетела Точка У, с кассетным зарядом. А накануне в телеграм-каналах, именно в центр города, к зданию администрации собирали женщин - "солдатских матерей", чьи дети/мужья были мобилизованы.
Поэтому думайте головой, включайте мозги уже. В западных СМИ, и в украинской нексте - 0 информации об этом. Есть видео с камер наблюдения, кто не боится - взгляните. И подумайте, в то ли вы верите.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2827
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 10:06
#196
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Цитата:
Артем Марусич:
Не читайте новостные издания, читайте журналистов расследователей, где есть фактчекинг, где каждое слово подкрепляют доказательством / ссылкой на источник и т.д.


На мой взгляд если новостные издания ссылаются на высказывания официальных лиц, тогда наверное можно верить. Например вчера помощник президента США Д.Байдена по национальной безопасности Д. Салливан заявил, что в случае попадания на территорию Польши снаряда, независимо намеренно или случайно, тогда они задействуют силу альянса НАТО и заработает статья 5.

Подробнее здесь:
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
316
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 15.03.22 - 10:10
#197
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Цитата:
lavprof:
Вчера в центр Донецка, в котором нет войск, а только старики, женщины и дети

И как так могло случится? Почему там нет войск? Где ПВО там? Вроде же как бы "спецоперация" для защиты лугондонии была начата? Разве нет?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15074
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 10:10
#198
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что в последние недели в Уральск прибыло очень много людей из России.

Очень надёжный источник информации. Всегда верьте только ему.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
316
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 15.03.22 - 10:12
#199
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Цитата:
Kairat stayer:
если новостные издания ссылаются на высказывания официальных лиц, тогда наверное можно верить

Прочитав это, стало дико интересно - а сколько Вам лет? Не слышали, что такое пропаганда и как она работает? :-o
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2827
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 10:13
#200
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Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан вчера встречался в Риме с высокопоставленным китайским дипломатом Янгом Цзечи с целью предостеречь Пекин от оказания военной помощи России. Встреча состоялась и китайские СМИ отмечают, что между 1 и 2 экономками мира сохраниться стабильность и позитивные значения для всего мира.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2827
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 10:15
#201
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Цитата:
Mr_negotive:
Прочитав это, стало дико интересно - а сколько Вам лет? Не слышали, что такое пропаганда и как она работает?


Д.Салливан просто так не будет говорить, значить согласовано с заинтересованными структурами в США.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2827
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 10:20
#202
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Цитата:
Mr_negotive:
Не слышали, что такое пропаганда и как она работает?


В некоторых странах-отдельных цивилизациях, пока пропаганда хорошо работает, но скоро холодильник победит телевизор.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
370
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 15.03.22 - 10:21
#203
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Цитата:
Mr_negotive:
Где ПВО там?

работают ПВО, сбивают.
Цитата:
лугондонии

что ж, сразу видно отношение к людям, проживающим там. Двойные стандарты "Запада" в действии.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
370
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 15.03.22 - 10:23
#204
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Цитата:
Kairat stayer:
на высказывания официальных лиц

например, что Путин напал на Россию?) Или "Слава Ухани"?)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2827
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 10:30
#205
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Цитата:
Mr_negotive:
Не слышали, что такое пропаганда и как она работает?


Речь только за высказывания официальных лиц идет.

Если в целом, тогда два года тому назад в феврале 2020 года отмечал, цитирую:

Вчера смотрел отдельные теле-шоу за текущий год, публикации в СМИ РБ, РФ и других странах, в том числе мнения, высказывания различных экспертов, политиков и.т.д. Благо информационное поле доступно. Пусть отдельные ура-патриоты не обижаются, в РФ риторика и стереотипы не меняются, телевизор очень хорошо работает, кругом недоброжелатели, можем повторить! и.т.д. Всему, что транслируют, прогнозируют или пишут конечно нельзя верить.

Так, одни политики и эксперты прогнозируют, что к 9 мая Запад капитулирует, мол Макрон и Меркель уже на стороне РФ, другие указывают, что 2020 год переломный и в этом году РБ и Украина войдут в состав союзного государства. Другие отмечают, что начнутся военные действия на Украине или в Прибалтике со стороны РФ, при в отношении последних якобы не сработает п.5 НАТО об оказании взаимной помощи.

В общем много различных прогнозов и предсказании, на мой взгляд лучше как Батька со всеми жить в мире и согласии и строить доброжелательные отношения. Можно конечно шантажировать, шашками махать, сработает п.5 НАТО или нет никто не знает. Возможно в первое время и не сработает. Но следует учитывать, что на Западе и особенно в США развито общественное мнение, всякие движения, которые могут надавить на политиков, тот-же конгресс для принятия соответствующего решения. Простой пример война США во Вьетнаме, США там выигрывали по всем направлениям, но из-за больших жертв в первую очередь со стороны вьетнамцев, многочисленные правозащитники, различные общественные организации подняли протестные акций по всему США, что не гуманные действия и мирный, простой народ погибает, в итоге войну прекратили...

Подробнее здесь:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2827
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 10:37
#206
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15815
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 11:00
#207
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Цитата:
Артем Марусич:
Человек может может отличать, что реально, а что нет.

Брехня. Иногда даже эксперты не могут отличить.

Цитата:
Артем Марусич:
Но когда вы поверите в то, что правда есть, когда узнаете как именно вас обманывают, логически, риторически - слушать пропаганду вы просто не сможете, так как она полностью построена на подобных ошибках.

Я в отличии от вас не эмоционирую. У меня никто там не погиб, я далеко, и пофигизм зашкаливает. Поэтому я способен воспринимать факты с обоих сторон, в отличии от вас. Приведите мне пример любого неоспоримого по вашему мнению факта, и вместе разберемся, правда это или фейк ;-)
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1783
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 11:20
#208
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1783
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 11:26
#209
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