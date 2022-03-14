Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 105, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 104
|Зарегистрированные пользователи: Уже не ваш земляк
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать