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≡ Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43770
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 14.03.22 - 17:46
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Решение согласовал маслихат Костанайской области.Сессия состоялась сегодня, 14 марта. Руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ сообщил, что с инициативой выступили сотрудники аэропорта. После одобрения ее депутатами окончательное решение примет республиканская ономастическая комиссия.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2423
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 15.03.22 - 08:39
#15
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Именем Байтурсынова уже названы два высших учебных заведения. Одно в Алма-Ате и одно у нас. Этого мало?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8330
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 08:56
#16
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Цитата:
сайлау курманов:
Говорили мораторий объявлен на всю ономастику,

До переписи мораторий был... теперь руки развязаны, ждем списки улиц, поселков, городов и районов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2840
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 10:43
#17
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Цитата:
maxsaf:
тот же Иманбек.


Наконец, то!! Браво!! Мне как то неудобно было, его предложить, обвинили бы в непотизме, кумовстве, землячество и так далее: - а, когда заграница предлагает, это уже ДРУГОЕ !!
Байтурсыновы, Алтынсарины, Валихановы - им и так уже воздали выше крыши, как будто нет других, наших современников: - Иманбек, Димаш, Нуртас, Скриптонит и прочие "легенды" современности.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8330
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 10:53
#18
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Цитата:
ACROS:
Иманбек, Димаш, Нуртас, Скриптонит

Ну вы еще байзакову предложите. ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2840
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 10:58
#19
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Цитата:
сайлау курманов:
пусть эти дармоеды делом займутся


Они не дармоеды: - депутатство в областном маслихате - это общественная работа, которая государством НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ. Они каждый работают у себя, на своей основной работе и неплохо работают, раз их выдвинули в аслихаты. И они не вольны в своих решениях, потому что НЕ НАРОД их избирал, а партии их НАЗНАЧИЛИ, согласно Закону.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15815
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 11:05
#20
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Цитата:
ACROS:
Наконец, то!! Браво!! Мне как то неудобно было, его предложить, обвинили бы в непотизме, кумовстве, землячество и так далее: - а, когда заграница предлагает, это уже ДРУГОЕ !!

Всегда пожалуйста. Там еще текст его хита Roses надо в граните высечь :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
370
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 15.03.22 - 11:08
#21
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Цитата:
maxsaf:
текст его хита Roses

а вот не нужно, текст не его) он сделал ремикс)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15815
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 11:12
#22
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Цитата:
ACROS:
Скриптонит и прочие "легенды" современности.

В его честь можно универ назвать


Цитата:
„Если чё-то можешь, не делай бесплатно
Если чё-то хочешь, то пойди и возьми.“
(С) Скриптонит
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15815
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 15.03.22 - 11:13
#23
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Цитата:
lavprof:
а вот не нужно, текст не его) он сделал ремикс)

Ну из песни слов не выкинешь. Даже если это ремикс ;-) :lol:
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