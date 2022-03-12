О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?" Читать новость
не стал даже читать всю ветку, просто спрошу: а у вас есть знакомые люди в Донецке/Луганске? Те, чьим словам можно доверять? Вчера в центр Донецка, в котором нет войск, а только старики, женщины и дети - прилетела Точка У, с кассетным зарядом. А накануне в телеграм-каналах, именно в центр города, к зданию администрации собирали женщин - "солдатских матерей", чьи дети/мужья были мобилизованы. Поэтому думайте головой, включайте мозги уже. В западных СМИ, и в украинской нексте - 0 информации об этом. Есть видео с камер наблюдения, кто не боится - взгляните. И подумайте, в то ли вы верите.
Артем Марусич: Не читайте новостные издания, читайте журналистов расследователей, где есть фактчекинг, где каждое слово подкрепляют доказательством / ссылкой на источник и т.д.
На мой взгляд если новостные издания ссылаются на высказывания официальных лиц, тогда наверное можно верить. Например вчера помощник президента США Д.Байдена по национальной безопасности Д. Салливан заявил, что в случае попадания на территорию Польши снаряда, независимо намеренно или случайно, тогда они задействуют силу альянса НАТО и заработает статья 5.
Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан вчера встречался в Риме с высокопоставленным китайским дипломатом Янгом Цзечи с целью предостеречь Пекин от оказания военной помощи России. Встреча состоялась и китайские СМИ отмечают, что между 1 и 2 экономками мира сохраниться стабильность и позитивные значения для всего мира.
Mr_negotive: Не слышали, что такое пропаганда и как она работает?
Речь только за высказывания официальных лиц идет.
Если в целом, тогда два года тому назад в феврале 2020 года отмечал, цитирую:
Вчера смотрел отдельные теле-шоу за текущий год, публикации в СМИ РБ, РФ и других странах, в том числе мнения, высказывания различных экспертов, политиков и.т.д. Благо информационное поле доступно. Пусть отдельные ура-патриоты не обижаются, в РФ риторика и стереотипы не меняются, телевизор очень хорошо работает, кругом недоброжелатели, можем повторить! и.т.д. Всему, что транслируют, прогнозируют или пишут конечно нельзя верить.
Так, одни политики и эксперты прогнозируют, что к 9 мая Запад капитулирует, мол Макрон и Меркель уже на стороне РФ, другие указывают, что 2020 год переломный и в этом году РБ и Украина войдут в состав союзного государства. Другие отмечают, что начнутся военные действия на Украине или в Прибалтике со стороны РФ, при в отношении последних якобы не сработает п.5 НАТО об оказании взаимной помощи.
В общем много различных прогнозов и предсказании, на мой взгляд лучше как Батька со всеми жить в мире и согласии и строить доброжелательные отношения. Можно конечно шантажировать, шашками махать, сработает п.5 НАТО или нет никто не знает. Возможно в первое время и не сработает. Но следует учитывать, что на Западе и особенно в США развито общественное мнение, всякие движения, которые могут надавить на политиков, тот-же конгресс для принятия соответствующего решения. Простой пример война США во Вьетнаме, США там выигрывали по всем направлениям, но из-за больших жертв в первую очередь со стороны вьетнамцев, многочисленные правозащитники, различные общественные организации подняли протестные акций по всему США, что не гуманные действия и мирный, простой народ погибает, в итоге войну прекратили...
Артем Марусич: Человек может может отличать, что реально, а что нет.
Брехня. Иногда даже эксперты не могут отличить.
Цитата:
Артем Марусич: Но когда вы поверите в то, что правда есть, когда узнаете как именно вас обманывают, логически, риторически - слушать пропаганду вы просто не сможете, так как она полностью построена на подобных ошибках.
Я в отличии от вас не эмоционирую. У меня никто там не погиб, я далеко, и пофигизм зашкаливает. Поэтому я способен воспринимать факты с обоих сторон, в отличии от вас. Приведите мне пример любого неоспоримого по вашему мнению факта, и вместе разберемся, правда это или фейк
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