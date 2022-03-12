Отправлено: - 10:30

Mr_negotive:

Не слышали, что такое пропаганда и как она работает?

Цитата:Речь только за высказывания официальных лиц идет.Если в целом, тогда два года тому назад в феврале 2020 года отмечал, цитирую:Вчера смотрел отдельные теле-шоу за текущий год, публикации в СМИ РБ, РФ и других странах, в том числе мнения, высказывания различных экспертов, политиков и.т.д. Благо информационное поле доступно. Пусть отдельные ура-патриоты не обижаются, в РФ риторика и стереотипы не меняются, телевизор очень хорошо работает, кругом недоброжелатели, можем повторить! и.т.д. Всему, что транслируют, прогнозируют или пишут конечно нельзя верить.Так, одни политики и эксперты прогнозируют, что к 9 мая Запад капитулирует, мол Макрон и Меркель уже на стороне РФ, другие указывают, что 2020 год переломный и в этом году РБ и Украина войдут в состав союзного государства. Другие отмечают, что начнутся военные действия на Украине или в Прибалтике со стороны РФ, при в отношении последних якобы не сработает п.5 НАТО об оказании взаимной помощи.В общем много различных прогнозов и предсказании, на мой взгляд лучше как Батька со всеми жить в мире и согласии и строить доброжелательные отношения. Можно конечно шантажировать, шашками махать, сработает п.5 НАТО или нет никто не знает. Возможно в первое время и не сработает. Но следует учитывать, что на Западе и особенно в США развито общественное мнение, всякие движения, которые могут надавить на политиков, тот-же конгресс для принятия соответствующего решения. Простой пример война США во Вьетнаме, США там выигрывали по всем направлениям, но из-за больших жертв в первую очередь со стороны вьетнамцев, многочисленные правозащитники, различные общественные организации подняли протестные акций по всему США, что не гуманные действия и мирный, простой народ погибает, в итоге войну прекратили...Подробнее здесь: