О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?" Читать новость
гражданин СССР: Т.е это не Турчинов ввел войска ВСУ в Донецкую и Луганскую области и начал авиационный обстрел городов? Это все Путин? Однако какая у вас интересная информация)) Вы еще забыли рассказать про взорвавшийся кондиционер
ФСБшник Стрелков/Гиркин, на деньги олигарха начал развязывать войну, потом на деньги РФ продолжил. Все стороны подтверждают, что если бы не он и не офицеры ФСБ, обычных протестующих, даже с автоматами пересажали бы за несколько дней. Об этом говорится открыто, со всех сторон не скрывая.
А что такое сарказм - Вы не знаете??)) Это же украина утверждает, что 8 лет воюет с Российской Федерацией и упорно сдерживает агрессора)))) Вот Скабеева и потролила нацика))) Даааа... Доводы у Вас железобетонные))))
Артем Марусич: Мои эмоции максимальны (ситуация такая), но это не отменяет моей правоты.
Отменяет. Испытывая эмоции, человек не может видеть всей картины целиком. Он видит лишь ту часть, которая вызывает эмоции и всё остальное уходит на задний план и становится незначительным, хотя объективно есть причинно-следственные связи.
Victor Yang: Отменяет. Испытывая эмоции, человек не может видеть всей картины целиком. Он видит лишь ту часть, которая вызывает эмоции и всё остальное уходит на задний план и становится незначительным, хотя объективно есть причинно-следственные связи.
Ладно, те кто вам врали, соврали о том, что вам врали. Просто на зону захотели. На эмоциях наверное оклеветали себя.
Цитата:
гражданин СССР: А что такое сарказм - Вы не знаете??)) Это же украина утверждает, что 8 лет воюет с Российской Федерацией и упорно сдерживаете агрессора)))) Вот Скабеева и потролила нацика))) Даааа... Доводы у Вас железобетонные))))
Вы видео до конца досмотрели? В нем доводы железобетонные.
Артем Марусич: Ой сколько говна на меня вылилось перед вашим постом, но я постараюсь ответить тут всем и сразу.
Такое чувство, что Марусича пытают где-то в Гуантанамо и заставляют писать либеральную чушь, в которую он сам не верит, поэтому получается неубедительно, слезливо, алогично и далеко от реальности за которую он сам так ратует. Может быть, Марусич устраивается куда-нибудь журналистом и ему нужно каким-то образом доказать лояльность хозяину, чтобы его не турнули с работы как Гергиева, Нетребко, Мацуева и спортсменов, включая паралимпийцев. А может быть, Марусич заболел и боится, что его откажутся лечить как больных онкологией российских детей.
Марусич пишет о реальности, но реальность он видит только с той стороны, которая выгодна для его точки зрения, не замечая убийств журналистов и писателей на украине, нацистских маршей, откровенной русофобии, гонений на собственное русскоязычное население. Он не видит правого сектора, заживо сожженных в Одессе людей, про гибель которых президент порошенко сказал: "В российских СМИ Одессу даже называют „бандеровской“. И большего комплимента для Одессы для меня не существует!".
Ну и моментальное вплетение Гитлера в свои рассуждения говорит о терминальной стадии кипения разума Марусича, что само по себе исключает попытки достучаться до спорящего субъекта согласно закону Годвина. Да и есть ли смысл спорить с обиженным ценами на бензин водителем грузовика, которому местное авторадио постоянно льет в уши антироссийскую пропаганду, ведь альтернативные каналы запрещены, несмотря на самый демократический строй в мире. Как там, кстати, Мексика без Техаса себя чувствует?
Сейчас посетителей на этом форуме: 85, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 85
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать