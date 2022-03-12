Отправлено: - 08:40

гражданин СССР:

Т.е это не Турчинов ввел войска ВСУ в Донецкую и Луганскую области и начал авиационный обстрел городов? Это все Путин? Однако какая у вас интересная информация)) Вы еще забыли рассказать про взорвавшийся кондиционер

Цитата:ФСБшник Стрелков/Гиркин, на деньги олигарха начал развязывать войну, потом на деньги РФ продолжил. Все стороны подтверждают, что если бы не он и не офицеры ФСБ, обычных протестующих, даже с автоматами пересажали бы за несколько дней. Об этом говорится открыто, со всех сторон не скрывая.