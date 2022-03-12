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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43769
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
850
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:39
#180
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Цитата:
Артем Марусич:
Чечня как и хотела создала Ичкерию, Ельцин им еще свой флаг помог нарисовать

А про Чечню лучше помолчать)) Рамзан Ахматович очень не любит, когда про Путина гадости говорят. ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15073
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:39
#181
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Цитата:
Артем Марусич:
Ельцин им еще свой флаг помог нарисовать

Это откуда такая информация? ОБС?
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
288
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:40
#182
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Цитата:
гражданин СССР:
Т.е это не Турчинов ввел войска ВСУ в Донецкую и Луганскую области и начал авиационный обстрел городов? Это все Путин? Однако какая у вас интересная информация)) Вы еще забыли рассказать про взорвавшийся кондиционер

ФСБшник Стрелков/Гиркин, на деньги олигарха начал развязывать войну, потом на деньги РФ продолжил. Все стороны подтверждают, что если бы не он и не офицеры ФСБ, обычных протестующих, даже с автоматами пересажали бы за несколько дней. Об этом говорится открыто, со всех сторон не скрывая.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
850
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:41
#183
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Цитата:
Артем Марусич:
Все стороны подтверждают

Какие стороны в каком месте? Факты, пожалуйста
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
288
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:41
#184
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Цитата:
Victor Yang:
Это откуда такая информация? ОБС?


Это сарказм, РФ воевала в Чечне много лет, не позволив создать Ичкерию
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15073
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:43
#185
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Судя по эмоциональному окрасу - объективности мало у Марусича. Одни эмоции и принятие определённой стороны и не более.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
288
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:43
#186
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Цитата:
гражданин СССР:
Какие стороны в каком месте? Факты, пожалуйста

Ну вот, на первых секундах Скабеева подтверждает. Под видео ссылки на пруфы, источники выглядят приличными:


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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
288
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:46
#187
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Цитата:
Victor Yang:
Судя по эмоциональному окрасу - объективности мало у Марусича. Одни эмоции и принятие определённой стороны и не более.

Мои эмоции максимальны (ситуация такая), но это не отменяет моей правоты.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
850
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:47
#188
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Цитата:
Артем Марусич:

:lol: :lol: :lol: А что такое сарказм - Вы не знаете??)) Это же украина утверждает, что 8 лет воюет с Российской Федерацией и упорно сдерживает агрессора)))) Вот Скабеева и потролила нацика))) Даааа... Доводы у Вас железобетонные))))
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
850
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:48
#189
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Цитата:
Артем Марусич:
но это не отменяет моей правоты

Это сугубо Ваше личное мнение)))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15073
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:49
#190
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Цитата:
Артем Марусич:
Мои эмоции максимальны (ситуация такая), но это не отменяет моей правоты.

Отменяет. Испытывая эмоции, человек не может видеть всей картины целиком. Он видит лишь ту часть, которая вызывает эмоции и всё остальное уходит на задний план и становится незначительным, хотя объективно есть причинно-следственные связи.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
288
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:54
#191
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Цитата:
Victor Yang:
Отменяет. Испытывая эмоции, человек не может видеть всей картины целиком. Он видит лишь ту часть, которая вызывает эмоции и всё остальное уходит на задний план и становится незначительным, хотя объективно есть причинно-следственные связи.


Ладно, те кто вам врали, соврали о том, что вам врали. Просто на зону захотели. На эмоциях наверное оклеветали себя.

Цитата:
гражданин СССР: А что такое сарказм - Вы не знаете??)) Это же украина утверждает, что 8 лет воюет с Российской Федерацией и упорно сдерживаете агрессора)))) Вот Скабеева и потролила нацика))) Даааа... Доводы у Вас железобетонные))))
Вы видео до конца досмотрели? В нем доводы железобетонные.

[Исправлено: Артем Марусич, 15.03.2022 - 08:54]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
850
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 09:03
#192
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Цитата:
Артем Марусич:
В нем доводы железобетонные.

А кто это такой и почему я должен ему верить? США - страна изгой. Весь мир против американцев. Железобетонные доводы :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
754
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 09:40
#193
Комментарий проходит проверку.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1854
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 09:44
#194
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Цитата:
Артем Марусич:
Ой сколько говна на меня вылилось перед вашим постом, но я постараюсь ответить тут всем и сразу.

Такое чувство, что Марусича пытают где-то в Гуантанамо и заставляют писать либеральную чушь, в которую он сам не верит, поэтому получается неубедительно, слезливо, алогично и далеко от реальности за которую он сам так ратует. Может быть, Марусич устраивается куда-нибудь журналистом и ему нужно каким-то образом доказать лояльность хозяину, чтобы его не турнули с работы как Гергиева, Нетребко, Мацуева и спортсменов, включая паралимпийцев. А может быть, Марусич заболел и боится, что его откажутся лечить как больных онкологией российских детей.

Марусич пишет о реальности, но реальность он видит только с той стороны, которая выгодна для его точки зрения, не замечая убийств журналистов и писателей на украине, нацистских маршей, откровенной русофобии, гонений на собственное русскоязычное население. Он не видит правого сектора, заживо сожженных в Одессе людей, про гибель которых президент порошенко сказал: "В российских СМИ Одессу даже называют „бандеровской“. И большего комплимента для Одессы для меня не существует!".

Ну и моментальное вплетение Гитлера в свои рассуждения говорит о терминальной стадии кипения разума Марусича, что само по себе исключает попытки достучаться до спорящего субъекта согласно закону Годвина. Да и есть ли смысл спорить с обиженным ценами на бензин водителем грузовика, которому местное авторадио постоянно льет в уши антироссийскую пропаганду, ведь альтернативные каналы запрещены, несмотря на самый демократический строй в мире. Как там, кстати, Мексика без Техаса себя чувствует?

[Исправлено: Маркс, 15.03.2022 - 09:46]
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