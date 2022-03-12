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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
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Я робот(Пользователи)
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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 07:41
Цитата:
Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены. Без вести, по данным ООН, пропал 821 человек, большинство из которых — сербы. Из-за того, что НАТО использовало в боеприпасах радиоактивный обеднённый уран, операция «Союзная сила» уносила жизни людей и после своего окончания. Операция официально обосновывалась как гуманитарная интервенция, вместе с тем, в связи с отсутствием мандата ООН она часто характеризуется критиками как незаконная военная агрессия. 5 февраля 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл выступил на специальном заседании Совета Безопасности ООН, предоставив многочисленные доказательства того, что Ирак скрывает от международных инспекторов оружие массового поражения (в частности, алюминиевые трубки, якобы закупленные для урановых центрифуг). Впрочем, в 2004 году Пауэлл признался, что обнародованные им данные были во многом неточными, а иногда и сфальсифицированными. Когда я делал доклад в феврале 2003 года, то опирался на самую лучшую информацию, которую мне предоставило ЦРУ. …К сожалению, со временем выяснилось, что источники были неточными и неверными, а в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение. Я этим глубоко разочарован и сожалею об этом. Американский центр гражданской ответственности совместно с Фондом за независимость журналистики провели исследование, в ходе которого было подсчитано, что с сентября 2001-го по сентябрь 2003-го руководство США сделало 935 заявлений по Ираку, которые не соответствовали действительности. В частности, президент Буш сделал 259 неверных высказываний (231 о наличии у Саддама оружия массового поражения, 28 — о связях Ирака с «Аль-Каидой»), а бывший госсекретарь Колин Пауэлл — 254 высказывания. Совет Безопасности так и не санкционировал применение силы против Ирака. США и союзники начали вторжение в нарушение устава ООН.
Т.е. США и НАТО наплевали на устав ООН и уничтожили суверенные страны. Это Вы пытаетесь оправдать?
Артем Марусич:
1. Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН, по итогу бомбардировок, НАТО осудили всего несколько стран. 2. Конфликт в Ливии был реален, его долго обсуждали в ООН, США действовали с санкции ООН против проголосовало 0 стран (РФ воздержались) 3. Проблемы в Ираке были реальностью, их обсуждали в ООН, там цвела и пахла террористическая организация, атаковавшая здания торговых центров в Нью-Йорке. Это крупнейший теракт по кол-ву жертв.
1. Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН, по итогу бомбардировок, НАТО осудили всего несколько стран. 2. Конфликт в Ливии был реален, его долго обсуждали в ООН, США действовали с санкции ООН против проголосовало 0 стран (РФ воздержались) 3. Проблемы в Ираке были реальностью, их обсуждали в ООН, там цвела и пахла террористическая организация, атаковавшая здания торговых центров в Нью-Йорке. Это крупнейший теракт по кол-ву жертв.
Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьёзно ранены. Без вести, по данным ООН, пропал 821 человек, большинство из которых — сербы. Из-за того, что НАТО использовало в боеприпасах радиоактивный обеднённый уран, операция «Союзная сила» уносила жизни людей и после своего окончания. Операция официально обосновывалась как гуманитарная интервенция, вместе с тем, в связи с отсутствием мандата ООН она часто характеризуется критиками как незаконная военная агрессия. 5 февраля 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл выступил на специальном заседании Совета Безопасности ООН, предоставив многочисленные доказательства того, что Ирак скрывает от международных инспекторов оружие массового поражения (в частности, алюминиевые трубки, якобы закупленные для урановых центрифуг). Впрочем, в 2004 году Пауэлл признался, что обнародованные им данные были во многом неточными, а иногда и сфальсифицированными. Когда я делал доклад в феврале 2003 года, то опирался на самую лучшую информацию, которую мне предоставило ЦРУ. …К сожалению, со временем выяснилось, что источники были неточными и неверными, а в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение. Я этим глубоко разочарован и сожалею об этом. Американский центр гражданской ответственности совместно с Фондом за независимость журналистики провели исследование, в ходе которого было подсчитано, что с сентября 2001-го по сентябрь 2003-го руководство США сделало 935 заявлений по Ираку, которые не соответствовали действительности. В частности, президент Буш сделал 259 неверных высказываний (231 о наличии у Саддама оружия массового поражения, 28 — о связях Ирака с «Аль-Каидой»), а бывший госсекретарь Колин Пауэлл — 254 высказывания. Совет Безопасности так и не санкционировал применение силы против Ирака. США и союзники начали вторжение в нарушение устава ООН.
Т.е. США и НАТО наплевали на устав ООН и уничтожили суверенные страны. Это Вы пытаетесь оправдать?
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:04
Цитата:
Я не пытаюсь оправдать, любая война - зло. Я описал разницу, между примерами которые приводит российская пропаганда и текущим конфликтом. Повторюсь, разница в том, что предыдущие конфликты - реальны. Там была история конфликта, были коалиции, было обсуждение, были реальные стороны.
Сейчас же, не существовало проблем, не существует противник, не было обсуждений.
Как вы могли заметить, я единственный в этом треде, кто ненавидит войну всем своим сердцем, поддерживают и радуются войне все остальные.
Я считаю, что как и все предыдущие войны, эта война будет позором для всего русскоязычного мира на долгие годы. Ровно как вы сейчас, вспоминаете как плохо поступали другие страны, точно так же, следующие 100 лет, когда речь будет заходить о русских, нам (не обращая внимания на гражданство и национальность) будут вспоминать братоубийственную войну развязанную кровожадным диктатором.
Вы же не упомянули, что в США со времен Вьетнама антивоенные митинги - самые массовые по типу митинги. И то, что вам показывала пропаганда рассказывая про протесты BLM, даже близко не стоит с тем, когда народ высказывается против смерти своих солдат за границами страны.
Так же и мир, он не будет рассуждать о том, что не все поддерживали войну в Украине, что были люди с антивоенными настроениями как я, кто пытался убедить, что убивать людей это плохо. Нет, мы и наши дети доя остального мира на ближайшие сто лет - фашисты.
гражданин СССР:
Т.е. США и НАТО наплевали на устав ООН и уничтожили суверенные страны. Это Вы пытаетесь оправдать?
Т.е. США и НАТО наплевали на устав ООН и уничтожили суверенные страны. Это Вы пытаетесь оправдать?
Я не пытаюсь оправдать, любая война - зло. Я описал разницу, между примерами которые приводит российская пропаганда и текущим конфликтом. Повторюсь, разница в том, что предыдущие конфликты - реальны. Там была история конфликта, были коалиции, было обсуждение, были реальные стороны.
Сейчас же, не существовало проблем, не существует противник, не было обсуждений.
Как вы могли заметить, я единственный в этом треде, кто ненавидит войну всем своим сердцем, поддерживают и радуются войне все остальные.
Я считаю, что как и все предыдущие войны, эта война будет позором для всего русскоязычного мира на долгие годы. Ровно как вы сейчас, вспоминаете как плохо поступали другие страны, точно так же, следующие 100 лет, когда речь будет заходить о русских, нам (не обращая внимания на гражданство и национальность) будут вспоминать братоубийственную войну развязанную кровожадным диктатором.
Вы же не упомянули, что в США со времен Вьетнама антивоенные митинги - самые массовые по типу митинги. И то, что вам показывала пропаганда рассказывая про протесты BLM, даже близко не стоит с тем, когда народ высказывается против смерти своих солдат за границами страны.
Так же и мир, он не будет рассуждать о том, что не все поддерживали войну в Украине, что были люди с антивоенными настроениями как я, кто пытался убедить, что убивать людей это плохо. Нет, мы и наши дети доя остального мира на ближайшие сто лет - фашисты.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15068
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:07
Цитата:
Это, наверное, они одни не понимали. На Донбассе были российские военные? Тоже мне секрет Полишинеля. Каждая сторона окрашивает события в нужный ей цвет.
Цитата:
Это на просторах интернета ищется? Достоверно - ничего не скажешь. У вас пропаганда, только с другой стороны. А правда где-то посередине. Путин - президент РФ и защищает её интересы, пусть даже в ущерб другим странам. Дипломатически слушать не захотели.
Артем Марусич:
Вам редактора и ведущие основных федеральных каналов сказали, что они работали на пропаганду,
Вам редактора и ведущие основных федеральных каналов сказали, что они работали на пропаганду,
Это, наверное, они одни не понимали. На Донбассе были российские военные? Тоже мне секрет Полишинеля. Каждая сторона окрашивает события в нужный ей цвет.
Цитата:
Артем Марусич:
Когда вы решите сами поискать информацию о войне в Украине
Когда вы решите сами поискать информацию о войне в Украине
Это на просторах интернета ищется? Достоверно - ничего не скажешь. У вас пропаганда, только с другой стороны. А правда где-то посередине. Путин - президент РФ и защищает её интересы, пусть даже в ущерб другим странам. Дипломатически слушать не захотели.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:09
Цитата:
А что же вы не ненавидели войну всем сердцем все 8 лет, когда ВСУ бомбили и обстреливали Луганск и Донецк? 14 000 погибших мирных жителей Вы как-то не замечали
Артем Марусич:
я единственный в этом треде, кто ненавидит войну всем своим сердцем
я единственный в этом треде, кто ненавидит войну всем своим сердцем
А что же вы не ненавидели войну всем сердцем все 8 лет, когда ВСУ бомбили и обстреливали Луганск и Донецк? 14 000 погибших мирных жителей Вы как-то не замечали
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:22
Цитата:
Ну, где российские пропагандисты говорят о том, как, сколько и о чем врали, я вам показал. Покажите где «У нас», признаются в пропаганде. Правда только одна. Принятие того, что правд несколько, или у нее есть оттенки - это утверждение пропаганды. Я вас уверяю, если вы выпили чай, то вы выпили чай. Путлер кровавый диктатор захвативший власть, он начав войну отправил РФ лет на 50 назад. Это худшее, что произошло с Россией за последний век :(
С другой стороны, мир не знает успешных диктатур, они все всегда заканчивались печально, но путлер умудрился закончить максимально печально из всех известных миру диктатур…
Цитата:
Victor Yang:
У вас пропаганда, только с другой стороны. А правда где-то посередине. Путин - президент РФ и защищает её интересы, пусть даже в ущерб другим странам. Дипломатически слушать не захотели.
У вас пропаганда, только с другой стороны. А правда где-то посередине. Путин - президент РФ и защищает её интересы, пусть даже в ущерб другим странам. Дипломатически слушать не захотели.
Ну, где российские пропагандисты говорят о том, как, сколько и о чем врали, я вам показал. Покажите где «У нас», признаются в пропаганде. Правда только одна. Принятие того, что правд несколько, или у нее есть оттенки - это утверждение пропаганды. Я вас уверяю, если вы выпили чай, то вы выпили чай. Путлер кровавый диктатор захвативший власть, он начав войну отправил РФ лет на 50 назад. Это худшее, что произошло с Россией за последний век :(
С другой стороны, мир не знает успешных диктатур, они все всегда заканчивались печально, но путлер умудрился закончить максимально печально из всех известных миру диктатур…
Цитата:
гражданин СССР: А что же вы не ненавидели войну всем сердцем все 8 лет, когда ВСУ бомбили и обстреливали Луганск и Донецк? 14 000 погибших мирных жителей Вы как-то не замечалиС чего вы взяли? После захвата Крыма, и Л/ДНР Россия стала изгоем во всем мире. За это путлер тоже ответит.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:25
Цитата:
С того я взял - брат мой в Донецке.
Артем Марусич:
С чего вы взяли?
С чего вы взяли?
С того я взял - брат мой в Донецке.
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 08:28
Цитата:
За что ответит? За то, что ВСУ обстреливали Донецк и Луганск? И за вчерашний прилет от ВСУ Точки-У с кассетной боевой частью по центру Донецка? Или Вам этого не показали? 26 погибших мирных жителей, в основном стариков....
Артем Марусич:
За это путлер тоже ответит.
За это путлер тоже ответит.
За что ответит? За то, что ВСУ обстреливали Донецк и Луганск? И за вчерашний прилет от ВСУ Точки-У с кассетной боевой частью по центру Донецка? Или Вам этого не показали? 26 погибших мирных жителей, в основном стариков....
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