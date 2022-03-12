О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?" Читать новость
гражданин СССР: А Вы не допускаете, что может быть именно с Вашим мозгом что-то не так? Или Вы последняя инстанция?
Нет, не допускаю. Я вижу как вы верите в несуществующие вещи, приводите их в пример. Я вижу, что вы отрицаете существования фактов и правды, я вижу, что вы не понимаете как работает пропаганда.
С моим мозгом, скорее всего много чего не так, я совсем не последняя инстанция, но я считаю, что мыслю достаточно логично, ведь я смог аналитически предсказать (казалось бы парадоксальную) реакцию людей под воздействием пропаганды, на ситуацию, когда им признаются в том, что им врали.
Но нет, не парадоксально. Это именно так и работает. А если выйдет Путин и скажет «Сори, я кровожадный диктатор, я вам все время врал о обкрадывал вас» - ваш мозг первым делом подумает «Дет просто сошел с ума», «Да это фейк из Голивуда» и т.д.
Артем Марусич: Ну да, в РФ же есть честные суды и нету полу тысячи политических заключенных.
Да, точно! И медведи с балалайками и бутылкой водки в шапках-ушанках у нас по улицам ходят, а дома атомный реактор вместо газовой плиты. Сначала было про закон с 15 годами заключения, а закон-то оказывается не совсем такой как сказали - значит суды у нас нечестные. Так зачем тогда законы писать, если суды у нас всё равно по указке действуют? Вменили бы существующую статью за призывы к терроризму - и всё. зачем выдумывать что-то новое?
Victor Yang: Да, точно! И медведи с балалайками и бутылкой водки в шапках-ушанках у нас по улицам ходят, а дома атомный реактор вместо газовой плиты. Сначала было про закон с 15 годами заключения, а закон-то оказывается не совсем такой как сказали - значит суды у нас нечестные. Так зачем тогда законы писать, если суды у нас всё равно по указке действуют? Вменили бы существующую статью за призывы к терроризму - и всё. зачем выдумывать что-то новое?
Ну нравится современным диктаторам имитировать демократию. Считают, что это лучше чем открыто называть народ рабами и хлестать из плетью. Вот пост бывшей ведущей «Вестей» на «Россия» в первые дни войны
Более мелкие сотрудники, бегут постоянным потоком их никто уже не считает. Кстати, бежать начали наверное не только из за принципов, но и уголовная ответственность теперь стала близка как никогда. Расследование в международном суде оценит степень вины пропагандистов, а после смерти путлера, не факт, что режим устоит и их могут выдать либо судить в свободной России.
Артем Марусич: Врет весь мир или одна страна, которая вам уже говорит о том, что она вреёт?
Врет весь мир. Все врут, но одни максимально стараются, а другие откровенную лапшу на уши вешают. Ну и процент брехни тоже колеблется от 1% до 99% Я навскидку даже для примера не могу привести ни одного факта, в котором никогда и никто не сомневался. Тут так - какая брехня тебе больше нравится - в ту и верь.
maxsaf: Врет весь мир. Все врут, но одни максимально стараются, а другие откровенную лапшу на уши вешают. Ну и процент брехни тоже колеблется от 1% до 99% Я навскидку даже для примера не могу привести ни одного факта, в котором никогда и никто не сомневался. Тут так - какая брехня тебе больше нравится - в ту и верь.
Вера в то, что правды нет, это и есть та дырочка, через которую просачивается пропаганда. Человек может может отличать, что реально, а что нет. Есть наука, научный метод, он позволил создать наши устройства. Не читайте новостные издания, читайте журналистов расследователей, где есть фактчекинг, где каждое слово подкрепляют доказательством / ссылкой на источник и т.д.
Современная журналистика с современной наукой не сравнится, но понимание того, что в наше время часто все обстоит именно так как вы описали - позволило появиться на свет качественным командам. Правда есть. Если вы выпили чай, то вы его выпили. Одни могут сказать, что не пили, а другие, покажут видео, проведут вскрытие и напишут, что именно свидетельствует о том, что вы выпили чай. Они не скажут, что вы его пили, но скажут, что его нашли у вас в желудке и покажут видео.
Но когда вы поверите в то, что правда есть, когда узнаете как именно вас обманывают, логически, риторически - слушать пропаганду вы просто не сможете, так как она полностью построена на подобных ошибках.
Артем Марусич: Я вижу как вы верите в несуществующие вещи, приводите их в пример.
Да вроде бы это Вы тут утверждаете, что Уничтожение Югославии и Ирака были санкционированы ООН. Полнейшая ложь. Костанай - это не Киев, тут тупеньких нет. так что все Ваши "доводы" не стоят выеденного яйца
Неожиданный поворот: ЕАЭС и КНР разработают проект независимой международной валютно-финансовой системы. Она будет основана на новой международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров.
гражданин СССР: Да вроде бы это Вы тут утверждаете, что Уничтожение Югославии и Ирака были санкционированы ООН. Полнейшая ложь. Костанай - это не Киев, тут тупеньких нет. так что все Ваши "доводы" не стоят выеденного яйца
Извините, но вы читать не умеете. Где я писал то, что вы мне приписываете?:
1. Конфликт в Югославии до операции НАТО был реален, его долго обсуждали в ООН, по итогу бомбардировок, НАТО осудили всего несколько стран. 2. Конфликт в Ливии был реален, его долго обсуждали в ООН, США действовали с санкции ООН против проголосовало 0 стран (РФ воздержались) 3. Проблемы в Ираке были реальностью, их обсуждали в ООН, там цвела и пахла террористическая организация, атаковавшая здания торговых центров в Нью-Йорке. Это крупнейший теракт по кол-ву жертв.
Я вам описал разницу, предыдущих конфликтов и войной в Украине. Разница следующая: в предыдущих случаях, был реальных конфликт до начала войны, который зачастую обсуждался годами на всех уровнях, включая в ООН, в случае с войной в Украине, проблема была только в речах пропаганды и попытках РФ захватить территорию Украины. Реальных проблем (кроме злобного соседа) в стране небыло.
P.S. Вам редактора и ведущие основных федеральных каналов сказали, что они работали на пропаганду, рассказали сколько лет вам врали, рассказали как именно вам врали и дегуманизировали противника. Что вы мне пытаетесь доказать?
гражданин СССР: И это произносит "журналист"?? Да уж.. Богатый лексикон.
Я называю вещи своими именами, писать его фамилию с большой буквы я не собираюсь. Когда вы решите сами поискать информацию о войне в Украине, вам тоже не захочется писать его фамилию с большой буквы. Это самый жестокий диктатор современности, путлер я написал, только доя того, что бы НГ не получила штраф за мат, в личных переписках, я называю это животное как оно и заслужило.
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