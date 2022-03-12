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maxsaf:

Врет весь мир. Все врут, но одни максимально стараются, а другие откровенную лапшу на уши вешают. Ну и процент брехни тоже колеблется от 1% до 99% Я навскидку даже для примера не могу привести ни одного факта, в котором никогда и никто не сомневался. Тут так - какая брехня тебе больше нравится - в ту и верь.

Цитата:Вера в то, что правды нет, это и есть та дырочка, через которую просачивается пропаганда. Человек может может отличать, что реально, а что нет. Есть наука, научный метод, он позволил создать наши устройства. Не читайте новостные издания, читайте журналистов расследователей, где есть фактчекинг, где каждое слово подкрепляют доказательством / ссылкой на источник и т.д.Современная журналистика с современной наукой не сравнится, но понимание того, что в наше время часто все обстоит именно так как вы описали - позволило появиться на свет качественным командам. Правда есть. Если вы выпили чай, то вы его выпили. Одни могут сказать, что не пили, а другие, покажут видео, проведут вскрытие и напишут, что именно свидетельствует о том, что вы выпили чай. Они не скажут, что вы его пили, но скажут, что его нашли у вас в желудке и покажут видео.Но когда вы поверите в то, что правда есть, когда узнаете как именно вас обманывают, логически, риторически - слушать пропаганду вы просто не сможете, так как она полностью построена на подобных ошибках.