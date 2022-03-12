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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43768
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
275
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 05:46
#150
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Цитата:
гражданин СССР:
А Вы не допускаете, что может быть именно с Вашим мозгом что-то не так? Или Вы последняя инстанция?

Нет, не допускаю. Я вижу как вы верите в несуществующие вещи, приводите их в пример. Я вижу, что вы отрицаете существования фактов и правды, я вижу, что вы не понимаете как работает пропаганда.

С моим мозгом, скорее всего много чего не так, я совсем не последняя инстанция, но я считаю, что мыслю достаточно логично, ведь я смог аналитически предсказать (казалось бы парадоксальную) реакцию людей под воздействием пропаганды, на ситуацию, когда им признаются в том, что им врали.

Но нет, не парадоксально. Это именно так и работает. А если выйдет Путин и скажет «Сори, я кровожадный диктатор, я вам все время врал о обкрадывал вас» - ваш мозг первым делом подумает «Дет просто сошел с ума», «Да это фейк из Голивуда» и т.д.

Прочитайте, что такое «Большая ложь».
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
275
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 05:49
#151
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Цитата:
Victor Yang:
Ну вот вы и попались, жертва пропаганды. Закон-то сам читали? 15 лет - если в результате ложной информации были тяжкие последствия.

Ну да, в РФ же есть честные суды и нету полу тысячи политических заключенных. Точно, яж забыл из кокого вы мира. Ладно, спите дальше, извините, что потревожил ваш сон!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15067
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 05:51
#152
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Цитата:
Артем Марусич:
Ну да, в РФ же есть честные суды и нету полу тысячи политических заключенных.

Да, точно! И медведи с балалайками и бутылкой водки в шапках-ушанках у нас по улицам ходят, а дома атомный реактор вместо газовой плиты.
Сначала было про закон с 15 годами заключения, а закон-то оказывается не совсем такой как сказали - значит суды у нас нечестные. Так зачем тогда законы писать, если суды у нас всё равно по указке действуют? Вменили бы существующую статью за призывы к терроризму - и всё. зачем выдумывать что-то новое?

[Исправлено: Victor Yang, 15.03.2022 - 05:54]
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
275
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 06:03
#153
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Цитата:
Victor Yang:
Да, точно! И медведи с балалайками и бутылкой водки в шапках-ушанках у нас по улицам ходят, а дома атомный реактор вместо газовой плиты. Сначала было про закон с 15 годами заключения, а закон-то оказывается не совсем такой как сказали - значит суды у нас нечестные. Так зачем тогда законы писать, если суды у нас всё равно по указке действуют? Вменили бы существующую статью за призывы к терроризму - и всё. зачем выдумывать что-то новое?

Ну нравится современным диктаторам имитировать демократию. Считают, что это лучше чем открыто называть народ рабами и хлестать из плетью.
Вот пост бывшей ведущей «Вестей» на «Россия» в первые дни войны


Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
275
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 06:08
#154
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Вот Баронова, Шеф-редактор RT, тоже в первые дни войны, решила бежать с корабля, только до нее еще не дошло, что он три недели как утонул:

Рассказывает про пропаганду
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
275
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 06:18
#155
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Более мелкие сотрудники, бегут постоянным потоком их никто уже не считает. Кстати, бежать начали наверное не только из за принципов, но и уголовная ответственность теперь стала близка как никогда. Расследование в международном суде оценит степень вины пропагандистов, а после смерти путлера, не факт, что режим устоит и их могут выдать либо судить в свободной России.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15810
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 06:38
#156
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Цитата:
Артем Марусич:
Врет весь мир или одна страна, которая вам уже говорит о том, что она вреёт?

Врет весь мир. Все врут, но одни максимально стараются, а другие откровенную лапшу на уши вешают.
Ну и процент брехни тоже колеблется от 1% до 99% :lol:
Я навскидку даже для примера не могу привести ни одного факта, в котором никогда и никто не сомневался. Тут так - какая брехня тебе больше нравится - в ту и верь. 8-)
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