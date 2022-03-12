О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?" Читать новость
гражданин СССР: А Вы не допускаете, что может быть именно с Вашим мозгом что-то не так? Или Вы последняя инстанция?
Нет, не допускаю. Я вижу как вы верите в несуществующие вещи, приводите их в пример. Я вижу, что вы отрицаете существования фактов и правды, я вижу, что вы не понимаете как работает пропаганда.
С моим мозгом, скорее всего много чего не так, я совсем не последняя инстанция, но я считаю, что мыслю достаточно логично, ведь я смог аналитически предсказать (казалось бы парадоксальную) реакцию людей под воздействием пропаганды, на ситуацию, когда им признаются в том, что им врали.
Но нет, не парадоксально. Это именно так и работает. А если выйдет Путин и скажет «Сори, я кровожадный диктатор, я вам все время врал о обкрадывал вас» - ваш мозг первым делом подумает «Дет просто сошел с ума», «Да это фейк из Голивуда» и т.д.
Артем Марусич: Ну да, в РФ же есть честные суды и нету полу тысячи политических заключенных.
Да, точно! И медведи с балалайками и бутылкой водки в шапках-ушанках у нас по улицам ходят, а дома атомный реактор вместо газовой плиты. Сначала было про закон с 15 годами заключения, а закон-то оказывается не совсем такой как сказали - значит суды у нас нечестные. Так зачем тогда законы писать, если суды у нас всё равно по указке действуют? Вменили бы существующую статью за призывы к терроризму - и всё. зачем выдумывать что-то новое?
Victor Yang: Да, точно! И медведи с балалайками и бутылкой водки в шапках-ушанках у нас по улицам ходят, а дома атомный реактор вместо газовой плиты. Сначала было про закон с 15 годами заключения, а закон-то оказывается не совсем такой как сказали - значит суды у нас нечестные. Так зачем тогда законы писать, если суды у нас всё равно по указке действуют? Вменили бы существующую статью за призывы к терроризму - и всё. зачем выдумывать что-то новое?
Ну нравится современным диктаторам имитировать демократию. Считают, что это лучше чем открыто называть народ рабами и хлестать из плетью. Вот пост бывшей ведущей «Вестей» на «Россия» в первые дни войны
Более мелкие сотрудники, бегут постоянным потоком их никто уже не считает. Кстати, бежать начали наверное не только из за принципов, но и уголовная ответственность теперь стала близка как никогда. Расследование в международном суде оценит степень вины пропагандистов, а после смерти путлера, не факт, что режим устоит и их могут выдать либо судить в свободной России.
Артем Марусич: Врет весь мир или одна страна, которая вам уже говорит о том, что она вреёт?
Врет весь мир. Все врут, но одни максимально стараются, а другие откровенную лапшу на уши вешают. Ну и процент брехни тоже колеблется от 1% до 99% Я навскидку даже для примера не могу привести ни одного факта, в котором никогда и никто не сомневался. Тут так - какая брехня тебе больше нравится - в ту и верь.
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