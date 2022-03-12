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гражданин СССР:

А Вы не допускаете, что может быть именно с Вашим мозгом что-то не так? Или Вы последняя инстанция?

Цитата:Нет, не допускаю. Я вижу как вы верите в несуществующие вещи, приводите их в пример. Я вижу, что вы отрицаете существования фактов и правды, я вижу, что вы не понимаете как работает пропаганда.С моим мозгом, скорее всего много чего не так, я совсем не последняя инстанция, но я считаю, что мыслю достаточно логично, ведь я смог аналитически предсказать (казалось бы парадоксальную) реакцию людей под воздействием пропаганды, на ситуацию, когда им признаются в том, что им врали.Но нет, не парадоксально. Это именно так и работает. А если выйдет Путин и скажет «Сори, я кровожадный диктатор, я вам все время врал о обкрадывал вас» - ваш мозг первым делом подумает «Дет просто сошел с ума», «Да это фейк из Голивуда» и т.д.Прочитайте, что такое «Большая ложь».