О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Друзья, не пытайтесь меня задеть, у вас это не получится. И не потому, что я не обидчивый человек, а потому, что то, чем вы меня пытаетесь задеть - не существует в реальности. Как я уже писал - ваш мозг просто не позволит вам поверить в то, что ваша реальность абсолютно выдумана. К примеру, вас бы задело, если бы я вас пытался оскорбить фразой «Вы плохой человек, потому, что у вас есть холодильник»? Нет, в вашем мире это не оскорбление вообще, вы скорее подумаете - странный человек, считает наличие холодильника, чем то плохим.
Ну вот сегодня уже редактор первого канала рассказала сколько лет вам вкладывали перевернутую картину мира, в прямом эфире первого канала вам сказали, что вы смотрите пропаганду.
Ваш мозг не даст вам возможность принять это, он не поверит, что холодильника нет, ведь вы же видите его своими глазами. Вам проще будет считать, что это был монтаж, фейк, купленный агент, а иначе - вам предстоит принять то, что холодильника из которого вы только что взяли продукты и правда нет. Безумие, да?
P.S. Я общаюсь в этой теме только потому, что ее читает много людей, спорить с каждым по отдельности - не имеет смысла, вас действительно больше, чем людей не смотревших пропаганду. Но если среди вас появится человек, который и в правду усомнится в реальности картины мира которую он сейчас себе представляет - с ним я готов говорить отдельно (голосом, так как все время за рулем).
Собственно, вам уже дали все шансы на то, что бы начать думать. Редактор первого канала, прямой эфир, если ваш мозг и тут не начнет принимать реальность, то бОльших сомнений у него не вызовет ничего на этом свете. Как у тех фашистов, которые не понимали, за что их казнят.
Артем Марусич: Как у тех фашистов, которые не понимали, за что их казнят.
Мне кажется, если бы Гитлер не проиграл - им бы ниче не было. Я ни в коей мере не оправдываю фашизм, просто делюсь предположениями. Поэтому, скорее всего, все будет зависеть от результатов. Очень вероятно, что правда будет на стороне победителя, какой бы она ни была в итоге.
Артем Марусич: Ну вот сегодня уже редактор первого канала рассказала сколько лет вам вкладывали перевернутую картину мира, в прямом эфире первого канала вам сказали, что вы смотрите пропаганду.
Уже и должность её известна? А пропаганда есть ВЕЗДЕ, в любой стране. Да, показывают по первому каналу только успехи, поражения и недочеты замалчивают - это для кого-то секрет? Может там совсем неправду говорят? Тоже нет. Да и телевизор сейчас почти никто не смотрит. А вот где правда сейчас - вообще не разберешь. Одни говорят одно, другие - другое и оба называют себя честными журналистами. Я бы поверил СМИ, которые пишут новости и хорошие, и плохие. А куда ни плюнь - одни крайности: у 1 канала, России24 и прочего - всё хорошо, у Дождя, и Эха Москвы (Новая газета туда же) - там всё плохо и невозможно. А объективности нет ни там, ни там, потому что у каждого свои цели и своя аудитория. Рупору государственной пропаганды негоже сеять сомнения, а чтобы на таком канале как Дождь отметили какие-то успехи государства - это невероятно. Потому и веры никому нет. Цитата:
maxsaf: И чё она кому доказала? Сядет теперь, к гадалке не ходи
Не думаю. Тут административка - уволят, оштрафуют. Канал может иск подать за дискредитацию. А вообще нелогично как-то - если считаешь давно что канал такой лживый - почему до сих пор там работаешь? Или до сих пор верила и только недавно узнала? Или кушать хоцца и в другом месте так не платят? Не очень благородно выходит. А может показательно пожурят и оставят работать дальше - мол, смотрите как мы лояльны. Это же 1 канал! Как они могли допустить такое?! Только сами придумали!
Victor Yang: Может там совсем неправду говорят? Тоже нет. Да и телевизор сейчас почти никто не смотрит.
Совсем, на 100%, перевернуто все полностью от и до, это так работает.
Не получится сказать, что мы убиваем мирных, но наш лидер хороший. Нельзя сказать что мы нищие, но наш лидер хороший. И т.д.
Насчет телевизора - большое заблуждение. Вы смотрите пропагандистов из телевизора на ютубе.
Вы в начале своего сообщения написали, что «Пропаганда», есть везде, но тут дело в том, что эта самая пропаганда девальвировала для вас это слово, убедила вас в том, что все врут, в том, что правды не существует.
На самом же деле, пропаганда, которая ведется целенаправленно, годами, за счет огромного государства - это не шутки. Последний раз, пропаганду такого масштаба организовал Геббельс для Гитлера.
Можете почитать о пропаганде в Руанде, про радио 1000 холмов. Там статистически посчитали, как зависело качество приема сигнала и кол-во убитых, оценили уровень жестокости.
Так вот, «ВЕЗДЕ», есть своя редакционная политика, мнение журналиста, позиция СМИ и т.д., а пропаганда была в Руанде, в Германии 30-ых годов, в РФ 2010-ых. Прочитайте, что такое пропаганда, как она работает и к каким последствиям приводит.
Посмотрите «обложки мировых СМИ», так и напишите в гугл. Врет весь мир или одна страна, которая вам уже говорит о том, что она вреёт?
Victor Yang: Это по какому такому закону? Максимум - мелкое хулиганство.
Путин подписал закон о сроках до 15 лет за распространение "фейков о российской армии". По этому закону, если вы говорите о том, что идет война в Украине, вам грозит 15 лет, так как по мнению власти, армия не воюет, а проводит специальную операцию. Из за этого в РФ закрылись все независимые СМИ, а те что не - заблокированы.
Victor Yang: Если "нормальный человек" - иди увольняйся - чего там работаешь?
Ну, одно дело поддерживать воров и грабителей, а другое дело убийц и маньяка. К тому же, им за эту поддержку платят фантастические деньги, достаточные для покупки огромных замков на «загнивающем» западе.
Артем Марусич: Не получится сказать, что мы убиваем мирных, но наш лидер хороший. Нельзя сказать что мы нищие, но наш лидер хороший. И т.д.
Нет конечно. А зачем такое говорить? Или люди не понимают что там война и случайные жертвы неизбежны?
Цитата:
Артем Марусич: Путин подписал закон о сроках до 15 лет за распространение "фейков о российской армии". По этому закону, если вы говорите о том, что идет война в Украине, вам грозит 15 лет, так как по мнению власти, армия не воюет, а проводит специальную операцию.
Ну вот вы и попались, жертва пропаганды. Закон-то сам читали? 15 лет - если в результате ложной информации были тяжкие последствия.
По сути, у этой девушки было про "армию" только слова Нет войне. Всё остальное относится только к Первому каналу. Очень часто законы трактуют по статьям журналистов, даже не читая статью закона. Это не впервые. Так же было и про пожизненное для "педофилов".
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