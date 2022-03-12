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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43768
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15067
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 00:05
#135
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Цитата:
yudjin:
а на днях увидел такую надпись...

Ничего ты не понимаешь...
Оху - сокращение от Oxygenium, то есть кислород. Кислородный парень там ездит. Или кислый. Или авто на кислороде. Тут уже уточнять надоть :lol: :lol: :lol: .
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
275
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 15.03.22 - 02:45
#136
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Друзья, не пытайтесь меня задеть, у вас это не получится. И не потому, что я не обидчивый человек, а потому, что то, чем вы меня пытаетесь задеть - не существует в реальности. Как я уже писал - ваш мозг просто не позволит вам поверить в то, что ваша реальность абсолютно выдумана. К примеру, вас бы задело, если бы я вас пытался оскорбить фразой «Вы плохой человек, потому, что у вас есть холодильник»? Нет, в вашем мире это не оскорбление вообще, вы скорее подумаете - странный человек, считает наличие холодильника, чем то плохим.

Ну вот сегодня уже редактор первого канала рассказала сколько лет вам вкладывали перевернутую картину мира, в прямом эфире первого канала вам сказали, что вы смотрите пропаганду.




Ваш мозг не даст вам возможность принять это, он не поверит, что холодильника нет, ведь вы же видите его своими глазами. Вам проще будет считать, что это был монтаж, фейк, купленный агент, а иначе - вам предстоит принять то, что холодильника из которого вы только что взяли продукты и правда нет. Безумие, да?

Вот кстати ее страница:

P.S. Я общаюсь в этой теме только потому, что ее читает много людей, спорить с каждым по отдельности - не имеет смысла, вас действительно больше, чем людей не смотревших пропаганду. Но если среди вас появится человек, который и в правду усомнится в реальности картины мира которую он сейчас себе представляет - с ним я готов говорить отдельно (голосом, так как все время за рулем).

Собственно, вам уже дали все шансы на то, что бы начать думать. Редактор первого канала, прямой эфир, если ваш мозг и тут не начнет принимать реальность, то бОльших сомнений у него не вызовет ничего на этом свете. Как у тех фашистов, которые не понимали, за что их казнят.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
275
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 15.03.22 - 02:53
#137
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Стоит отменить то, что ложь это не только наличие нациков и отсутствие войны, но и экономическое, политическое, социальное устройство мира в целом.

Вам просто не могли сказать, что обычные люди во всем мире не хотят войны, вам не могли сказать, что страны беднее еще нужно поискать и т.д.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15810
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 03:04
#138
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И чё она кому доказала? Сядет теперь, к гадалке не ходи
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15810
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 04:02
#139
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Цитата:
Артем Марусич:
Как у тех фашистов, которые не понимали, за что их казнят.

Мне кажется, если бы Гитлер не проиграл - им бы ниче не было. Я ни в коей мере не оправдываю фашизм, просто делюсь предположениями. Поэтому, скорее всего, все будет зависеть от результатов. Очень вероятно, что правда будет на стороне победителя, какой бы она ни была в итоге.

[Исправлено: maxsaf, 15.03.2022 - 04:08]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15067
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 04:40
#140
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Цитата:
maxsaf:
Мне кажется, если бы Гитлер не проиграл - им бы ниче не было. Я ни в коей мере не оправдываю фашизм, просто делюсь предположениями.

Согласен. И в этом случае коммунисты оказались бы зверями и доказательства бы нашли.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15067
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 04:51
#141
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Цитата:
Артем Марусич:
Ну вот сегодня уже редактор первого канала рассказала сколько лет вам вкладывали перевернутую картину мира, в прямом эфире первого канала вам сказали, что вы смотрите пропаганду.

Уже и должность её известна?
А пропаганда есть ВЕЗДЕ, в любой стране. Да, показывают по первому каналу только успехи, поражения и недочеты замалчивают - это для кого-то секрет? Может там совсем неправду говорят? Тоже нет. Да и телевизор сейчас почти никто не смотрит.
А вот где правда сейчас - вообще не разберешь. Одни говорят одно, другие - другое и оба называют себя честными журналистами. Я бы поверил СМИ, которые пишут новости и хорошие, и плохие. А куда ни плюнь - одни крайности: у 1 канала, России24 и прочего - всё хорошо, у Дождя, и Эха Москвы (Новая газета туда же) - там всё плохо и невозможно. А объективности нет ни там, ни там, потому что у каждого свои цели и своя аудитория. Рупору государственной пропаганды негоже сеять сомнения, а чтобы на таком канале как Дождь отметили какие-то успехи государства - это невероятно. Потому и веры никому нет.
Цитата:
maxsaf: И чё она кому доказала? Сядет теперь, к гадалке не ходи
Не думаю. Тут административка - уволят, оштрафуют. Канал может иск подать за дискредитацию. А вообще нелогично как-то - если считаешь давно что канал такой лживый - почему до сих пор там работаешь? Или до сих пор верила и только недавно узнала? Или кушать хоцца и в другом месте так не платят? Не очень благородно выходит.
А может показательно пожурят и оставят работать дальше - мол, смотрите как мы лояльны. Это же 1 канал! Как они могли допустить такое?! Только сами придумали!

[Исправлено: Victor Yang, 15.03.2022 - 04:54] :lol:

[Исправлено: Victor Yang, 15.03.2022 - 04:56]
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
275
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 15.03.22 - 05:02
#142
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Цитата:
maxsaf:
И чё она кому доказала? Сядет теперь, к гадалке не ходи

Себе, что она нормальный человек. Лет 15 могут дать по новому закону.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15067
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 05:04
#143
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Цитата:
Артем Марусич:
Лет 15 могут дать по новому закону.

Это по какому такому закону? Максимум - мелкое хулиганство.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15067
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 05:11
#144
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Цитата:
Артем Марусич:
Себе, что она нормальный человек.

Если "нормальный человек" - иди увольняйся - чего там работаешь?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
833
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 05:22
#145
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Цитата:
Артем Марусич:
Как я уже писал - ваш мозг просто не позволит вам поверить в то, что ваша реальность абсолютно выдумана

А Вы не допускаете, что может быть именно с Вашим мозгом что-то не так? Или Вы последняя инстанция?
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
275
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 15.03.22 - 05:22
#146
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Цитата:
Victor Yang:
Может там совсем неправду говорят? Тоже нет. Да и телевизор сейчас почти никто не смотрит.

Совсем, на 100%, перевернуто все полностью от и до, это так работает.

Не получится сказать, что мы убиваем мирных, но наш лидер хороший. Нельзя сказать что мы нищие, но наш лидер хороший. И т.д.

Насчет телевизора - большое заблуждение. Вы смотрите пропагандистов из телевизора на ютубе.

Вы в начале своего сообщения написали, что «Пропаганда», есть везде, но тут дело в том, что эта самая пропаганда девальвировала для вас это слово, убедила вас в том, что все врут, в том, что правды не существует.

На самом же деле, пропаганда, которая ведется целенаправленно, годами, за счет огромного государства - это не шутки. Последний раз, пропаганду такого масштаба организовал Геббельс для Гитлера.

Можете почитать о пропаганде в Руанде, про радио 1000 холмов. Там статистически посчитали, как зависело качество приема сигнала и кол-во убитых, оценили уровень жестокости.

Так вот, «ВЕЗДЕ», есть своя редакционная политика, мнение журналиста, позиция СМИ и т.д., а пропаганда была в Руанде, в Германии 30-ых годов, в РФ 2010-ых. Прочитайте, что такое пропаганда, как она работает и к каким последствиям приводит.

Посмотрите «обложки мировых СМИ», так и напишите в гугл. Врет весь мир или одна страна, которая вам уже говорит о том, что она вреёт?
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
275
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 05:26
#147
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Цитата:
Victor Yang:
Это по какому такому закону? Максимум - мелкое хулиганство.


Путин подписал закон о сроках до 15 лет за распространение "фейков о российской армии". По этому закону, если вы говорите о том, что идет война в Украине, вам грозит 15 лет, так как по мнению власти, армия не воюет, а проводит специальную операцию.
Из за этого в РФ закрылись все независимые СМИ, а те что не - заблокированы.

[Исправлено: Артем Марусич, 15.03.2022 - 05:27]
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
275
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 05:31
#148
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Цитата:
Victor Yang:
Если "нормальный человек" - иди увольняйся - чего там работаешь?

Ну, одно дело поддерживать воров и грабителей, а другое дело убийц и маньяка. К тому же, им за эту поддержку платят фантастические деньги, достаточные для покупки огромных замков на «загнивающем» западе.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15067
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 05:43
#149
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Цитата:
Артем Марусич:
Не получится сказать, что мы убиваем мирных, но наш лидер хороший. Нельзя сказать что мы нищие, но наш лидер хороший. И т.д.

Нет конечно. А зачем такое говорить? Или люди не понимают что там война и случайные жертвы неизбежны?

Цитата:
Артем Марусич:
Путин подписал закон о сроках до 15 лет за распространение "фейков о российской армии". По этому закону, если вы говорите о том, что идет война в Украине, вам грозит 15 лет, так как по мнению власти, армия не воюет, а проводит специальную операцию.

Ну вот вы и попались, жертва пропаганды. Закон-то сам читали? 15 лет - если в результате ложной информации были тяжкие последствия.


По сути, у этой девушки было про "армию" только слова Нет войне. Всё остальное относится только к Первому каналу.
Очень часто законы трактуют по статьям журналистов, даже не читая статью закона. Это не впервые. Так же было и про пожизненное для "педофилов".

[Исправлено: Victor Yang, 15.03.2022 - 05:45]

[Исправлено: Victor Yang, 15.03.2022 - 05:46]

[Исправлено: Victor Yang, 15.03.2022 - 05:48]
Профайл
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