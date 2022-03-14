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≡ Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43768
Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
Отправлено: 14.03.22 - 15:11
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Совещание по вопросам стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары, в том числе на сахар, прошло в Костанайском областном акимате.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15809
Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области успокоил жителей региона
Отправлено: 14.03.22 - 23:26
#15
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Цитата:
ACROS:
например, вкусно и сытно пообедать в Алма-Ате за 500 тенге,

Я тоже не верю что в Астане стакан компота может стоить 1600, старыми деньгами. Новыми мож так и стоит, не знаю)
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5138
Re: Сахар есть, но отпускать лимитировано - аким области...
Отправлено: 15.03.22 - 05:10
#16
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Как хорошо что я перестал гнать самогон, вот была бы проблема, хотя надо бы погуглить как с картохи и на пшенице тоже делают целебные напитки...
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