Re: Глава Антикора о хищениях в "Казахтелекоме": Суммы...

Отправлено: - 05:03

Я бы с удовольствием послушал экспертов и аналитиков, что же это происходит такое там на самом верху. Говорят семья раскололась на два лагеря, как говорится- когда бояре дерутся у холопов кости трещат....