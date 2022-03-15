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≡ Глава Антикора о хищениях в "Казахтелекоме": Суммы миллиардные
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43768
Глава Антикора о хищениях в "Казахтелекоме": Суммы миллиардные
Отправлено: 15.03.22 - 05:03
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Председателя правления "Казахтелекома" Куанышбека Есекеева допросили. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5138
Re: Глава Антикора о хищениях в "Казахтелекоме": Суммы...
Отправлено: 15.03.22 - 05:03
#1
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Я бы с удовольствием послушал экспертов и аналитиков, что же это происходит такое там на самом верху. Говорят семья раскололась на два лагеря, как говорится- когда бояре дерутся у холопов кости трещат....
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