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Друзья, не пытайтесь меня задеть, у вас это не получится. И не потому, что я не обидчивый человек, а потому, что то, чем вы меня пытаетесь задеть - не существует в реальности. Как я уже писал - ваш мозг просто не позволит вам поверить в то, что ваша реальность абсолютно выдумана. К примеру, вас бы задело, если бы я вас пытался оскорбить фразой «Вы плохой человек, потому, что у вас есть холодильник»? Нет, в вашем мире это не оскорбление вообще, вы скорее подумаете - странный человек, считает наличие холодильника, чем то плохим.Ну вот сегодня уже редактор первого канала рассказала сколько лет вам вкладывали перевернутую картину мира, в прямом эфире первого канала вам сказали, что вы смотрите пропаганду.Ваш мозг не даст вам возможность принять это, он не поверит, что холодильника нет, ведь вы же видите его своими глазами. Вам проще будет считать, что это был монтаж, фейк, купленный агент, а иначе - вам предстоит принять то, что холодильника из которого вы только что взяли продукты и правда нет. Безумие, да?Вот кстати ее страница:P.S. Я общаюсь в этой теме только потому, что ее читает много людей, спорить с каждым по отдельности - не имеет смысла, вас действительно больше, чем людей не смотревших пропаганду. Но если среди вас появится человек, который и в правду усомнится в реальности картины мира которую он сейчас себе представляет - с ним я готов говорить отдельно (голосом, так как все время за рулем).Собственно, вам уже дали все шансы на то, что бы начать думать. Редактор первого канала, прямой эфир, если ваш мозг и тут не начнет принимать реальность, то бОльших сомнений у него не вызовет ничего на этом свете. Как у тех фашистов, которые не понимали, за что их казнят.