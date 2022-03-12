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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43767
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15061
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 00:05
#135
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Цитата:
yudjin:
а на днях увидел такую надпись...

Ничего ты не понимаешь...
Оху - сокращение от Oxygenium, то есть кислород. Кислородный парень там ездит. Или кислый. Или авто на кислороде. Тут уже уточнять надоть :lol: :lol: :lol: .
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
266
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 15.03.22 - 02:45
#136
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Друзья, не пытайтесь меня задеть, у вас это не получится. И не потому, что я не обидчивый человек, а потому, что то, чем вы меня пытаетесь задеть - не существует в реальности. Как я уже писал - ваш мозг просто не позволит вам поверить в то, что ваша реальность абсолютно выдумана. К примеру, вас бы задело, если бы я вас пытался оскорбить фразой «Вы плохой человек, потому, что у вас есть холодильник»? Нет, в вашем мире это не оскорбление вообще, вы скорее подумаете - странный человек, считает наличие холодильника, чем то плохим.

Ну вот сегодня уже редактор первого канала рассказала сколько лет вам вкладывали перевернутую картину мира, в прямом эфире первого канала вам сказали, что вы смотрите пропаганду.




Ваш мозг не даст вам возможность принять это, он не поверит, что холодильника нет, ведь вы же видите его своими глазами. Вам проще будет считать, что это был монтаж, фейк, купленный агент, а иначе - вам предстоит принять то, что холодильника из которого вы только что взяли продукты и правда нет. Безумие, да?

Вот кстати ее страница:

P.S. Я общаюсь в этой теме только потому, что ее читает много людей, спорить с каждым по отдельности - не имеет смысла, вас действительно больше, чем людей не смотревших пропаганду. Но если среди вас появится человек, который и в правду усомнится в реальности картины мира которую он сейчас себе представляет - с ним я готов говорить отдельно (голосом, так как все время за рулем).

Собственно, вам уже дали все шансы на то, что бы начать думать. Редактор первого канала, прямой эфир, если ваш мозг и тут не начнет принимать реальность, то бОльших сомнений у него не вызовет ничего на этом свете. Как у тех фашистов, которые не понимали, за что их казнят.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
266
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 15.03.22 - 02:53
#137
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Стоит отменить то, что ложь это не только наличие нациков и отсутствие войны, но и экономическое, политическое, социальное устройство мира в целом.

Вам просто не могли сказать, что обычные люди во всем мире не хотят войны, вам не могли сказать, что страны беднее еще нужно поискать и т.д.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15808
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 15.03.22 - 03:04
#138
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И чё она кому доказала? Сядет теперь, к гадалке не ходи
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