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Victor Yang: Согласен. Кроме Байтурсынова никого нет? По мне - так Алтынсарин ничем не хуже.

Цитата:В их бурлящей ономазмом голове не не укладывается Алтынсарин.Он был учителем, учил грамоте, организовывал школы.Невежественная дикая и буйная ономастическая шайка, выпучившая в угаре глаза и ищущая что-бы еще переименовать, никак его за своего принять не сможет! Никак. Враг он им.