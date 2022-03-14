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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2821
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 12:17
Цитата:
С постоянных нытиков наверное пример берут, плохие примеры, как правило, заразительны как коронавирус, распространяются.
Уже не ваш земляк:
А теперь у меня вопрос ко всем - а чего вы разнылись?! Ведь вас же раньше всё устраивало!Вам всё нравилось!Но стоило удалить, так почему-то сразу вопросы появились. Появилось нытьё.
А теперь у меня вопрос ко всем - а чего вы разнылись?! Ведь вас же раньше всё устраивало!Вам всё нравилось!Но стоило удалить, так почему-то сразу вопросы появились. Появилось нытьё.
С постоянных нытиков наверное пример берут, плохие примеры, как правило, заразительны как коронавирус, распространяются.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15803
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 12:48
Цитата:
Лукашенко недавно высказался по этому поводу, хорошее было интервью, дату только не помню, ну где-то неделю назад. Гляньте
Kairat stayer:
Отмечал ранее, в Украине нет языковой проблемы и националистов практически нет, от выражения денацификация отказываются.
Отмечал ранее, в Украине нет языковой проблемы и националистов практически нет, от выражения денацификация отказываются.
Лукашенко недавно высказался по этому поводу, хорошее было интервью, дату только не помню, ну где-то неделю назад. Гляньте
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 12:58
Местный Байден в своём репертуаре - дедушка старый, ему всё равно. Что говорить и писать.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 16229
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 14:59
сегодня оказывается праздник.
14 марта в Казахстане отмечают Көрісу - праздник,
символизирующий наступление весны.
В этот день принято прощать друг друга,
говорить добрые слова и обниматься.
14 марта в Казахстане отмечают Көрісу - праздник,
символизирующий наступление весны.
В этот день принято прощать друг друга,
говорить добрые слова и обниматься.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 16:39
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 16:45
Цитата:
Хочу, обниматься, с Таноми...
alex_60:
говорить добрые слова и обниматься.
говорить добрые слова и обниматься.
Хочу, обниматься, с Таноми...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 16:52
Цитата:
Палка о двух концах!
Но, если народу РФ к бедности не привыкать, видали и не такое, то как
перенесут последствия изнеженные европейцы и американцы?
Вспомнила, Познер рассказывал: его родственники в США высказались о 2-й мировой:" Не думайте, что только вы страдали! Было время, когда мы (т.е. его американские родичи) одной только курятиной питались!"
(Какие ужасы однако!)
Kairat stayer:
Всё к этому идёт-будет отдельной цивилизацией. Бойкот цивилизованных стран продолжается, обкладывают санкциями, заморозили более 400 миллиардов долларов.
Всё к этому идёт-будет отдельной цивилизацией. Бойкот цивилизованных стран продолжается, обкладывают санкциями, заморозили более 400 миллиардов долларов.
Палка о двух концах!
Но, если народу РФ к бедности не привыкать, видали и не такое, то как
перенесут последствия изнеженные европейцы и американцы?
Вспомнила, Познер рассказывал: его родственники в США высказались о 2-й мировой:" Не думайте, что только вы страдали! Было время, когда мы (т.е. его американские родичи) одной только курятиной питались!"
(Какие ужасы однако!)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10949
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 17:11
Цитата:
Я тоже
drakon:
Хочу, обниматься, с Таноми
Хочу, обниматься, с Таноми
Я тоже
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 17:12
Цитата:
Ишь ты, покраснел, сконфузился
drakon:
Хочу, обниматься, с Таноми..
Хочу, обниматься, с Таноми..
Ишь ты, покраснел, сконфузился
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 17:31
Цитата:
Я - нет, может - Виталик?...
таноми52:
Ишь ты, покраснел, сконфузился
Ишь ты, покраснел, сконфузился
Я - нет, может - Виталик?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 22:21
Если Мерседес уйдёт из России, то его потери составят 2 млрд.евро. Счастливого пути!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 23:41
Почему-то качество картинок испортилось
[Исправлено: таноми52, 14.03.2022 - 23:41]
Макдональдс уезжает из России
[Исправлено: таноми52, 14.03.2022 - 23:43]
[Исправлено: таноми52, 14.03.2022 - 23:41]
Макдональдс уезжает из России
[Исправлено: таноми52, 14.03.2022 - 23:43]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 00:05
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 00:12
Цитата:
Тут два варианта. Или источник (картинка) низкокачественная миниатюра, или при выборе кодов, выбрано миниатюра, а нужно полноэкранные.
таноми52:
Почему-то качество картинок испортилось
Почему-то качество картинок испортилось
Тут два варианта. Или источник (картинка) низкокачественная миниатюра, или при выборе кодов, выбрано миниатюра, а нужно полноэкранные.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4548
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 00:22
Цитата:
------Скатертью дорожка !! Ни разу не пробовал .Как можно так рот раскрывать ?
таноми52:
Макдональдс уезжает из России
Макдональдс уезжает из России
------Скатертью дорожка !! Ни разу не пробовал .Как можно так рот раскрывать ?
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