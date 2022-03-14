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≡ Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43767
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 14.03.22 - 17:46
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Решение согласовал маслихат Костанайской области.Сессия состоялась сегодня, 14 марта. Руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ сообщил, что с инициативой выступили сотрудники аэропорта. После одобрения ее депутатами окончательное решение примет республиканская ономастическая комиссия.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
545
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 17:46
#1
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Перед Байтурсыновым не стыдно?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4548
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 18:02
#2
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24480
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 20:33
#3
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Подождите немного. Может скоро начнут,
именем Второго президента - называть... :lol: ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8328
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 14.03.22 - 20:45
#4
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Юбилей юбилеем, но такие вещи надо бы с народом обсуждать. Просветителем, азбуку которого даже во внимание не взяли при отказе от кириллицы, надо называть и уже названы объекты образования. У нас есть выдающиеся лётчики - Дважды Герои Советского Союза, Павлов и Беда... логичней для аэропорта эти имена... Но к сожалению они не вписываются в рухнаму и модернизированное сознание жана Куазакустана.
Да и имя А.М.Бородина, при котором построена большая часть города, в том числе и здание этого аэровокзала, открытого в январе 1975 года, было бы уместней.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4548
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 20:56
#5
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Цитата:
yudjin:

___ Так скинул вверху их портреты !
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8328
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 14.03.22 - 21:07
#6
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Цитата:
Гога:
Так скинул вверху их портреты !

да, я заметил.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2838
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 22:46
#7
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Цитата://С инициативой выступил трудовой коллектив и члены профсоюза аэропорта.//

А, эти инициаторы хоть знают, кто такой А.Байтурсынов ?? Сомневаюсь, и причём ГЛУБОКО.

Насколько я помню, в соседней России, года три-четыре назад в массовом порядке тоже переименовывали аэропорты, порядка около 50, но сделали это по итогам рейтингового голосования среди всего населения.
Что мешает точно так же сделать нашим властям и не быть посмешищем ??
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
305
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 23:44
#8
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А вот мне хочется спросить у автора материала. Георгий ГОВОРОВ, а как лично вы относитесь к словам этих ономастов и культурологов? Я про единогласное решение коллектива аэропорта и про всю эту муть, что несут эти калмаковы . Что, желания и смелости не хватило спросить у местных портовых работяг про их мнение, а потом еще и написать здесь об этом? Не, нам это не надо, мне еще тут жить и все такое. Видать вся смелость ушла в посты на форуме про российскую агрессию, больше не осталось.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4548
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 15.03.22 - 00:02
#9
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______ А вы говорите - *Инициативу трудового коллектива аэропорта, я думаю, не только депутаты, но и всё население Костанайской области поддержит.**
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15059
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 15.03.22 - 00:14
#10
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Цитата:
yudjin:
Юбилей юбилеем, но такие вещи надо бы с народом обсуждать.

Согласен. Кроме Байтурсынова никого нет? По мне - так Алтынсарин ничем не хуже. А может у народа и другое мнение будет - Майлин, например. А тут так авторитарно решили коллективом - это не демократично как-то. Да и вообще - есть в Казахстане такое, чтобы называть аэропорты именами? А если называть, то все уже.
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