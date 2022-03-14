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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2821
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 12:17
#10156
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А теперь у меня вопрос ко всем - а чего вы разнылись?! Ведь вас же раньше всё устраивало!Вам всё нравилось!Но стоило удалить, так почему-то сразу вопросы появились. Появилось нытьё.


С постоянных нытиков наверное пример берут, плохие примеры, как правило, заразительны как коронавирус, распространяются.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15803
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 12:48
#10157
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Цитата:
Kairat stayer:
Отмечал ранее, в Украине нет языковой проблемы и националистов практически нет, от выражения денацификация отказываются.

Лукашенко недавно высказался по этому поводу, хорошее было интервью, дату только не помню, ну где-то неделю назад. Гляньте
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1780
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 12:58
#10158
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Местный Байден в своём репертуаре - дедушка старый, ему всё равно. Что говорить и писать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16229
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 14:59
#10159
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сегодня оказывается праздник.

14 марта в Казахстане отмечают Көрісу - праздник,
символизирующий наступление весны.
В этот день принято прощать друг друга,
говорить добрые слова и обниматься.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2866
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 16:39
#10160
Комментарий удален модератором.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24480
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 16:45
#10161
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Цитата:
alex_60:
говорить добрые слова и обниматься.

Хочу, обниматься, с Таноми... :lol: ;-) :oops:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2866
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 16:52
#10162
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Цитата:
Kairat stayer:
Всё к этому идёт-будет отдельной цивилизацией. Бойкот цивилизованных стран продолжается, обкладывают санкциями, заморозили более 400 миллиардов долларов.


Палка о двух концах!
Но, если народу РФ к бедности не привыкать, видали и не такое, то как
перенесут последствия изнеженные европейцы и американцы?
Вспомнила, Познер рассказывал: его родственники в США высказались о 2-й мировой:" Не думайте, что только вы страдали! Было время, когда мы (т.е. его американские родичи) одной только курятиной питались!"
(Какие ужасы однако!)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10949
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 17:11
#10163
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Цитата:
drakon:
Хочу, обниматься, с Таноми

Я тоже
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2866
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 17:12
#10164
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Цитата:
drakon:
Хочу, обниматься, с Таноми..


Ишь ты, покраснел, сконфузился:lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24480
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 17:31
#10165
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Цитата:
таноми52:
Ишь ты, покраснел, сконфузился:lol:

Я - нет, может - Виталик?... :lol: ;-) :oops:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1780
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 22:21
#10166
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Если Мерседес уйдёт из России, то его потери составят 2 млрд.евро. Счастливого пути!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2866
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.03.22 - 23:41
#10167
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Почему-то качество картинок испортилось


[Исправлено: таноми52, 14.03.2022 - 23:41]
Макдональдс уезжает из России

[Исправлено: таноми52, 14.03.2022 - 23:43]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 00:05
#10168
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Цитата:
таноми52:
Макдональдс уезжает из России

:lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 00:12
#10169
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Цитата:
таноми52:
Почему-то качество картинок испортилось

Тут два варианта. Или источник (картинка) низкокачественная миниатюра, или при выборе кодов, выбрано миниатюра, а нужно полноэкранные. ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4548
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.03.22 - 00:22
#10170
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Цитата:
таноми52:
Макдональдс уезжает из России

------Скатертью дорожка !! Ни разу не пробовал .Как можно так рот раскрывать ?
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