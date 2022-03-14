Отправлено: - 16:52

Kairat stayer:

Всё к этому идёт-будет отдельной цивилизацией. Бойкот цивилизованных стран продолжается, обкладывают санкциями, заморозили более 400 миллиардов долларов.

Цитата:Палка о двух концах!Но, если народу РФ к бедности не привыкать, видали и не такое, то какперенесут последствия изнеженные европейцы и американцы?Вспомнила, Познер рассказывал: его родственники в США высказались о 2-й мировой:" Не думайте, что только вы страдали! Было время, когда мы (т.е. его американские родичи) одной только курятиной питались!"(Какие ужасы однако!)