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≡ О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43767
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 12.03.22 - 18:50
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Цитата: "Мы за открытое обсуждение любых острых вопросов, за полемику и дискуссии. За аргументированные споры, без оскорблений и унижения оппонентов, без угроз и агрессии. Кому нужна цепочка: хаос в головах - хаос в словах - хаос в обществе?"
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1780
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 17:56
#120
Комментарий удален модератором.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1780
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 18:07
#121
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Цитата:
Артем Марусич:
Украина и так нейтральная.

Настолько нейтральная, что в Конституции прописано стремление вступить в НАТО.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2866
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 18:54
#122
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Цитата:
Гога:
Я видео в #115 поместил , но убрали почему-то ?


Моё видео "Редакция. News: третья неделя" от Пивоварова тоже удалили. Я вспомнила, что, вроде бы, админы просили только ссылки помещать, а не сами видео
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4548
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 18:58
#123
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-------Дополнение к 119
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15803
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 19:24
#124
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О языке ненависти. Марусич не писал, и не напишет, что он ненавидит русских. Это мой собственный вывод. Телевидение в наших краях пропагандирует именно такую ненависть. Я местное телевидение не смотрю, но сам работаю в ТВ и новостной канал целый день крутится фоном. Там только и слышно рашн и раша. Тут не делают различий между русскими и россиянами. Русский корабль посылают сами знаете куда.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
16229
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 19:29
#125
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Цитата:
maxsaf:
Марусич не писал, и не напишет, что он ненавидит русских.


но ненависть то он выразил, публичную. здесь. и ты уверен что он в америке? и смотрит их пропаганду.
он сам заявил что восемь лет уже помогает. те это не сегодня возникла ненависть.

[Исправлено: alex_60, 14.03.2022 - 19:31]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15803
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 19:33
#126
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Цитата:
alex_60:
но ненависть то он выразил, публичную. здесь.

Он это сделал весьма хитро и завуалированно. Перечитайте.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15803
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 19:36
#127
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Цитата:
alex_60:
он сам заявил что восемь лет уже помогает. те это не сегодня возникла ненависть.

Тут люди даже не в курсе про конфликт между Украиной и ЛНР/ДНР. Тут знают только что Путин аннексировал Крым и русские напали на Украину.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15803
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 20:15
#128
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У нас тут один деятель прицепил баннер себе на машину. Сверху написал на английском слова поддержке Украине. Снизу на русском написал "русские идите на..й". Вот такой вольный перевод. Обратились в полицию, полиция заставила снять. Так и живем.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8328
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 20:55
#129
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Цитата:
maxsaf:
У нас тут один деятель прицепил баннер себе на машину.

на прошлой неделе помнится за латинскую букву ЗЫ в астане оштрафовали,
а на днях увидел такую надпись...

ничё ездит, никто не штрафует и не заставляет снять.


[Исправлено: yudjin, 14.03.2022 - 20:56]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8901
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 21:02
#130
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Цитата:
maxsaf:
меня спасать надо, я еще не того

Не Макс, не надо. Вы просто обсуждаете и рассуждаете.
А вот что ни так в США, не понятненько, ту уже целая пропаганда не просто мнения а именно видение ситуации, как единственно правильного. Настораживают такие писульки. Может секта какая? :lol:

[Исправлено: elektron, 14.03.2022 - 16:03]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15803
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 21:05
#131
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Цитата:
elektron:
Не Макс, не надо. Вы просто обсуждаете и рассуждаете.

Ну это пока ;-) щас меня поймают и заставят телик смотреть 24/7 и я тоже зомбируюсь в этой секте :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2838
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 22:19
#132
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Цитата:
yudjin:
ничё ездит, никто не штрафует и не заставляет снять.


Недавно тоже обогнал, примерно такую же "десятку", серого цвета: там то же было написано, только по борту это интиллигентное слово: - действительно почему не остановят и не накажут водителя ?? Это не просто вызов или хайп: - это хамство и обыкновенное БЫДЛОВСТВО.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4548
О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд "Адил соз" опубликовали заявление
Отправлено: 14.03.22 - 22:42
#133
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4548
Re: О языке ненависти - Союз журналистов Казахстана и фонд...
Отправлено: 14.03.22 - 23:52
#134
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--- это 133
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