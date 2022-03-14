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Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43767
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 14.03.22 - 17:46
Решение согласовал маслихат Костанайской области.Сессия состоялась сегодня, 14 марта. Руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ сообщил, что с инициативой выступили сотрудники аэропорта. После одобрения ее депутатами окончательное решение примет республиканская ономастическая комиссия.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 545
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 17:46
Перед Байтурсыновым не стыдно?
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 18:02
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24480
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 20:33
Подождите немного. Может скоро начнут,
именем Второго президента - называть...
именем Второго президента - называть...
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 14.03.22 - 20:45
Юбилей юбилеем, но такие вещи надо бы с народом обсуждать. Просветителем, азбуку которого даже во внимание не взяли при отказе от кириллицы, надо называть и уже названы объекты образования. У нас есть выдающиеся лётчики - Дважды Герои Советского Союза, Павлов и Беда... логичней для аэропорта эти имена... Но к сожалению они не вписываются в рухнаму и модернизированное сознание жана Куазакустана.
Да и имя А.М.Бородина, при котором построена большая часть города, в том числе и здание этого аэровокзала, открытого в январе 1975 года, было бы уместней.
Да и имя А.М.Бородина, при котором построена большая часть города, в том числе и здание этого аэровокзала, открытого в январе 1975 года, было бы уместней.
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 20:56
Цитата:
___ Так скинул вверху их портреты !
yudjin:
___ Так скинул вверху их портреты !
Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 14.03.22 - 21:07
Цитата:
да, я заметил.
Гога:
Так скинул вверху их портреты !
Так скинул вверху их портреты !
да, я заметил.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2838
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 22:46
Цитата://С инициативой выступил трудовой коллектив и члены профсоюза аэропорта.//
А, эти инициаторы хоть знают, кто такой А.Байтурсынов ?? Сомневаюсь, и причём ГЛУБОКО.
Насколько я помню, в соседней России, года три-четыре назад в массовом порядке тоже переименовывали аэропорты, порядка около 50, но сделали это по итогам рейтингового голосования среди всего населения.
Что мешает точно так же сделать нашим властям и не быть посмешищем ??
А, эти инициаторы хоть знают, кто такой А.Байтурсынов ?? Сомневаюсь, и причём ГЛУБОКО.
Насколько я помню, в соседней России, года три-четыре назад в массовом порядке тоже переименовывали аэропорты, порядка около 50, но сделали это по итогам рейтингового голосования среди всего населения.
Что мешает точно так же сделать нашим властям и не быть посмешищем ??
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 305
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 14.03.22 - 23:44
А вот мне хочется спросить у автора материала. Георгий ГОВОРОВ, а как лично вы относитесь к словам этих ономастов и культурологов? Я про единогласное решение коллектива аэропорта и про всю эту муть, что несут эти калмаковы . Что, желания и смелости не хватило спросить у местных портовых работяг про их мнение, а потом еще и написать здесь об этом? Не, нам это не надо, мне еще тут жить и все такое. Видать вся смелость ушла в посты на форуме про российскую агрессию, больше не осталось.
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 15.03.22 - 00:02
______ А вы говорите - *Инициативу трудового коллектива аэропорта, я думаю, не только депутаты, но и всё население Костанайской области поддержит.**
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15059
Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...
Отправлено: 15.03.22 - 00:14
Цитата:
Согласен. Кроме Байтурсынова никого нет? По мне - так Алтынсарин ничем не хуже. А может у народа и другое мнение будет - Майлин, например. А тут так авторитарно решили коллективом - это не демократично как-то. Да и вообще - есть в Казахстане такое, чтобы называть аэропорты именами? А если называть, то все уже.
yudjin:
Юбилей юбилеем, но такие вещи надо бы с народом обсуждать.
Юбилей юбилеем, но такие вещи надо бы с народом обсуждать.
Согласен. Кроме Байтурсынова никого нет? По мне - так Алтынсарин ничем не хуже. А может у народа и другое мнение будет - Майлин, например. А тут так авторитарно решили коллективом - это не демократично как-то. Да и вообще - есть в Казахстане такое, чтобы называть аэропорты именами? А если называть, то все уже.
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