Re: Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя...

Отправлено: - 23:44

А вот мне хочется спросить у автора материала. Георгий ГОВОРОВ, а как лично вы относитесь к словам этих ономастов и культурологов? Я про единогласное решение коллектива аэропорта и про всю эту муть, что несут эти калмаковы . Что, желания и смелости не хватило спросить у местных портовых работяг про их мнение, а потом еще и написать здесь об этом? Не, нам это не надо, мне еще тут жить и все такое. Видать вся смелость ушла в посты на форуме про российскую агрессию, больше не осталось.