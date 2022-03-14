Международному аэропорту в Костанае хотят присвоить имя Ахмета Байтурсынова

Отправлено: - 20:45

Юбилей юбилеем, но такие вещи надо бы с народом обсуждать. Просветителем, азбуку которого даже во внимание не взяли при отказе от кириллицы, надо называть и уже названы объекты образования. У нас есть выдающиеся лётчики - Дважды Герои Советского Союза, Павлов и Беда... логичней для аэропорта эти имена... Но к сожалению они не вписываются в рухнаму и модернизированное сознание жана Куазакустана.

Да и имя А.М.Бородина, при котором построена большая часть города, в том числе и здание этого аэровокзала, открытого в январе 1975 года, было бы уместней.