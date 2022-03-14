Re: Запрет на вывоз иностранной валюты и золота объяснили в...

Отправлено: - 21:35

А вот здесь возникнет проблема. У нас не создана платежная система с банками России. Следовательно там ничего купить наши не могут. А это не только российские продукты питания, но и упаковка для нашей продукции. Те же консервные банки мы покупаем в России. Если безнала нет, то купить можно только за нал. А его ограничат. 2-3 недели и будет полный швах, когда закончатся продукты и необходимые расходники.